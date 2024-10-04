Что делать, если обычную ипотеку не потянуть, а жилье нужно? Лайфхаки от риелтора

Posted 4 октября, 11:14
Published 4 октября, 11:14
Modified 4 октября, 11:16
Updated 4 октября, 11:16
В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку до 19%. Регулятор допускает, что в ближайшее время ставка вырастет до 20%. В крупнейших банках России средняя ставка по ипотеке превысила 21% и обновила многолетний максимум.
Риелтор и руководитель красноярского агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова пояснила «Проспекту Мира», что сейчас не лучшее время для приобретения недвижимости в ипотеку, из-за высокой процентной ставки реальных покупателей на рынке достаточно мало.
На вопрос, что делать людям, которым все же нужно купить или продать квартиру, эксперт советует обратиться в агентство недвижимости.
По словам Осколковой, риелторы посмотрят, насколько реально то, что клиенту одобрят ипотеку, и подготовят для него индивидуальный финансовый план решения жилищного вопроса.
«Если человеку одобрили ипотеку, то агентство недвижимости, например, может приступить к продаже его старой квартиры. Параллельно клиент понимает, сколько будет стоить его новая квартира и какой у него будет ежемесячный платеж. Покупатель оценивает, сможет ли он потянуть это или нет».
Семьям с детьми до 7 лет эксперт рекомендует воспользоваться семейной ипотекой. Наталья Осколкова отмечает, что сейчас это наиболее выгодный вариант и такую возможность необходимо использовать.
«Если в семье есть два ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, то можно купить квартиру в новостройке в Сосновоборске или в других малых городах Красноярского края.
Также выгодно пойти к застройщику и построить дом по семейной ипотеке под 6%. Там есть свои „но“, потому что рынок только адаптируется к этому. О том, что выгодно сейчас купить квартиру просто так, то мы об этом сейчас даже не говорим».
Специалист говорит, что сейчас все направлено на то, чтобы покупателям было комфортно платить и «не задохнуться» от ежемесячного платежа по ипотеке. Агентства недвижимости вместе с банками и застройщиками решают, как оптимизировать платеж.
Например, есть такие программы как субсидированная ипотека, покупка своей ставки, «правильная ипотека», рассрочка от застройщиков.
Мы подробно писали, что такое «комбо-ипотека», ка можно снизить процентную ставку и почему льготная ипотека портит рынок.
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