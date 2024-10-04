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Posted 4 октября, 10:12

Published 4 октября, 10:12

Modified 4 октября, 10:14

Updated 4 октября, 10:14

Корм для бездомных животных соберут энергетики в Красноярском крае

Корм для бездомных животных соберут энергетики в Красноярском крае

4 октября 2024, 10:12
Фото: СГК
Энергетики «Сибирской генерирующей компании» в Красноярском крае соберут корм для бездомных животных.

Сегодня, 4 октября, когда в разных странах празднуют Всемирный день защиты животных, на предприятиях СГК края стартовала акция по сбору помощи приютам, где обрели надёжный кров десятки бездомных собак и кошек.

В рамках многолетнего проекта СГК «За живое», сотрудники коллективов ТЭЦ, ГРЭС и теплосетей Красноярского края планируют собрать корма и крупы городским центрам, которые на постоянной основе заботятся о братьях наших меньших. В Красноярске — это приют «Друг», в Канске — «Четыре лапы и хвост», в Назарово — «Четыре лапы».

«Поскольку наш приют существует исключительно на пожертвования, а все, кто ежедневно заботится и ухаживает за животными — это волонтеры, то для нас очень важно, когда появляются заинтересованные организации, готовые к партнерству. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами!» — отметила Ольга Пронина, один из организаторов приюта для животных «Четыре лапы» в Назарово.

Проект корпоративного волонтерства «За живое» создан по инициативе сотрудников Сибирской генерирующей компании в декабре 2020 года. Энергетики собирают корм для собак и кошек, помогают в уборке территорий приютов и перечисляют собственные средства для поддержки центров защиты бездомных животных

#Владислав Савончик
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