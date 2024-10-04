Корм для бездомных животных соберут энергетики в Красноярском крае

Posted 4 октября, 10:12
Published 4 октября, 10:12
Modified 4 октября, 10:14
Updated 4 октября, 10:14
Сегодня, 4 октября, когда в разных странах празднуют Всемирный день защиты животных, на предприятиях СГК края стартовала акция по сбору помощи приютам, где обрели надёжный кров десятки бездомных собак и кошек.
В рамках многолетнего проекта СГК «За живое», сотрудники коллективов ТЭЦ, ГРЭС и теплосетей Красноярского края планируют собрать корма и крупы городским центрам, которые на постоянной основе заботятся о братьях наших меньших. В Красноярске — это приют «Друг», в Канске — «Четыре лапы и хвост», в Назарово — «Четыре лапы».
«Поскольку наш приют существует исключительно на пожертвования, а все, кто ежедневно заботится и ухаживает за животными — это волонтеры, то для нас очень важно, когда появляются заинтересованные организации, готовые к партнерству. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами!» — отметила Ольга Пронина, один из организаторов приюта для животных «Четыре лапы» в Назарово.
Проект корпоративного волонтерства «За живое» создан по инициативе сотрудников Сибирской генерирующей компании в декабре 2020 года. Энергетики собирают корм для собак и кошек, помогают в уборке территорий приютов и перечисляют собственные средства для поддержки центров защиты бездомных животных
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93