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Posted 4 октября, 12:00

Published 4 октября, 12:00

Modified 4 октября, 12:02

Updated 4 октября, 12:02

Красноярка слетала в Иркутск и на Байкал осенью. Что понравилось, а что нет?

Красноярка слетала в Иркутск и на Байкал осенью. Что понравилось, а что нет?

4 октября 2024, 12:00
Фото: Мария Отливникова для prmira.ru
Красноярка в конце сентября посетила Иркутск и съездила на Байкал. Она поделилась с «Проспектом Мира» своими впечатлениями о поездке, посоветовала, какие места посетить, и рассказала о минусах и ценах.

Как добраться до Иркутска и сколько это стоит?

До Иркутска есть прямые авиарейсы — полет займет около полутора часов. Мария брала билеты примерно за неделю до поездки: вышло 13 тысяч рублей туда-обратно за человека.

Еще до Иркутска можно добраться на поезде — путь займет 18-20 часов. Билет в одну сторону в плацкарте стоит от 2,5 тысячи рублей.

Что делать в Иркутске?

Делать в Иркутске, по мнению красноярки, особо нечего — обойти все самые интересные места можно за один, максимум два дня.

«Мы побывали на всех набережных, в историческом квартале, сквере имени Кирова и галерее Бронштейна».
Фото: Мария Отливникова для prmira.ru

В галерее Марии очень понравилось. Она говорит, что там представлены «потрясающие работы современного искусства». Больше всего ей запомнились работы Даши Намдакова.

Фото: Мария Отливникова для prmira.ru

Однако и прогулка по самому Иркутску выдалась интересной.

«Самое интересное для меня — это их искусство, их культура, потому что город населен коренными бурятами. По всему городу всякие иероглифы, что тоже было для меня удивительно».

В городе есть несколько интересных скульптур и памятников. Например, «Бабр» и «Иркутская кошка».

Фото: Мария Отливникова для prmira.ru

Еще девушка попробовала буузы в местных заведениях.

«Самые вкусные всё-таки были на Ольхоне в местном кафе. Однако и самые дорогие —100 рублей за штуку, когда в городе они стоят 75-85. На самом деле все они делают неоригинальные позы — оригинальные с рубленым мясом, а все делают с обычным фаршем. Но это не портит атмосферу».

Поездка на Байкал. Цены, места и восторг

Мария рассказала, что изначально поехала в Иркутск по работе, но решила остаться там на выходные и приобрела тур за 29 тысяч рублей на двоих — в стоимость входило проживание в гостиницах, гид и дорога до всех мест в самой Иркутской области.

Красноярка побывала на стеле в Ольхонском районе — там провели обряд задабривания духов и загадали желания, в мраморном карьере в Бугульдейке и долине каменных духов.

«Это было как путешествие в сказку! Не верится, что эти скалы сотворила природа».
Фото: Мария Отливникова для prmira.ru

Потом на пароме девушка переправилась на остров Ольхон.

«Ветер играл с нашими волосами, а чайки кружили над головой. На мысе Бурхан нас ждала скала Шаманка и 13 столбов-богов. Привязали ленты, загадали желания — было очень трогательно».
Видео: Мария Отливникова для prmira.ru.

На следующий день красноярка посетила сувенирную арт-галерею.

«Осенний Ольхон — это нечто невероятное! Природа здесь живая и настоящая, хочется возвращаться снова и снова».
Фото: Мария Отливникова для prmira.ru

А что не понравилось?

В минусы Мария занесла цены и качество услуг.

«Цены полный ужас. В Иркутске еще нормально, жить можно. Например, 1300 на двух человек поесть, и отвратительное обслуживание. Культуры и сервиса, как в Красноярске, нет».
Фото: Мария Отливникова для prmira.ru

На самом Ольхоне цены еще выше. И большинство магазинов закрыто, так как сейчас не туристический сезон.

«Там уже в обычной кафешке поесть выходило в среднем 900 рублей на одного человека».

Однако цены на сувениры, отмечает красноярка, были для нее приемлемыми. Они потратили на подарки для 8-9 человек около 2 тысяч рублей — купили магниты, кулончики и другие мелочи.

Еще девушке не понравилась то, как устроено движение в городе, и состояние домов в центре Иркутска и дорог в Ольхоне.

«Ужасная схема движения, практически нигде нет светофоров. Очень ночью страшно, что собьет машина. А Ольхон — обычный русский поселок с абсолютно с ужасными дорогами. В Иркутске совсем не реставрированный центр, он весь осыпается. Буквально каждое здание».
Фото: Мария Отливникова для prmira.ru

Однако в целом от поездки осталось много теплых воспоминаний.

  • Своими впечатлениями от осенней поездки в Турцию делилась другая красноярка. Она рассказала о погоде, ценах и отеле 5 звезд, где «все включено».
  • Ранее блогер составил топ направлений для путешествий по России на ноябрьские праздники.
  • Здесь мы рассказывали о старте продаж билетов на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай — самолеты будут напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
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