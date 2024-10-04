Красноярка слетала в Иркутск и на Байкал осенью. Что понравилось, а что нет?

Posted 4 октября, 12:00
Published 4 октября, 12:00
Modified 4 октября, 12:02
Updated 4 октября, 12:02
До Иркутска есть прямые авиарейсы — полет займет около полутора часов. Мария брала билеты примерно за неделю до поездки: вышло 13 тысяч рублей туда-обратно за человека.
Еще до Иркутска можно добраться на поезде — путь займет 18-20 часов. Билет в одну сторону в плацкарте стоит от 2,5 тысячи рублей.
Делать в Иркутске, по мнению красноярки, особо нечего — обойти все самые интересные места можно за один, максимум два дня.
«Мы побывали на всех набережных, в историческом квартале, сквере имени Кирова и галерее Бронштейна».
В галерее Марии очень понравилось. Она говорит, что там представлены «потрясающие работы современного искусства». Больше всего ей запомнились работы Даши Намдакова.
Однако и прогулка по самому Иркутску выдалась интересной.
«Самое интересное для меня — это их искусство, их культура, потому что город населен коренными бурятами. По всему городу всякие иероглифы, что тоже было для меня удивительно».
В городе есть несколько интересных скульптур и памятников. Например, «Бабр» и «Иркутская кошка».
Еще девушка попробовала буузы в местных заведениях.
«Самые вкусные всё-таки были на Ольхоне в местном кафе. Однако и самые дорогие —100 рублей за штуку, когда в городе они стоят 75-85. На самом деле все они делают неоригинальные позы — оригинальные с рубленым мясом, а все делают с обычным фаршем. Но это не портит атмосферу».
Мария рассказала, что изначально поехала в Иркутск по работе, но решила остаться там на выходные и приобрела тур за 29 тысяч рублей на двоих — в стоимость входило проживание в гостиницах, гид и дорога до всех мест в самой Иркутской области.
Красноярка побывала на стеле в Ольхонском районе — там провели обряд задабривания духов и загадали желания, в мраморном карьере в Бугульдейке и долине каменных духов.
«Это было как путешествие в сказку! Не верится, что эти скалы сотворила природа».
Потом на пароме девушка переправилась на остров Ольхон.
«Ветер играл с нашими волосами, а чайки кружили над головой. На мысе Бурхан нас ждала скала Шаманка и 13 столбов-богов. Привязали ленты, загадали желания — было очень трогательно».
На следующий день красноярка посетила сувенирную арт-галерею.
«Осенний Ольхон — это нечто невероятное! Природа здесь живая и настоящая, хочется возвращаться снова и снова».
В минусы Мария занесла цены и качество услуг.
«Цены полный ужас. В Иркутске еще нормально, жить можно. Например, 1300 на двух человек поесть, и отвратительное обслуживание. Культуры и сервиса, как в Красноярске, нет».
На самом Ольхоне цены еще выше. И большинство магазинов закрыто, так как сейчас не туристический сезон.
«Там уже в обычной кафешке поесть выходило в среднем 900 рублей на одного человека».
Однако цены на сувениры, отмечает красноярка, были для нее приемлемыми. Они потратили на подарки для 8-9 человек около 2 тысяч рублей — купили магниты, кулончики и другие мелочи.
Еще девушке не понравилась то, как устроено движение в городе, и состояние домов в центре Иркутска и дорог в Ольхоне.
«Ужасная схема движения, практически нигде нет светофоров. Очень ночью страшно, что собьет машина. А Ольхон — обычный русский поселок с абсолютно с ужасными дорогами. В Иркутске совсем не реставрированный центр, он весь осыпается. Буквально каждое здание».
Однако в целом от поездки осталось много теплых воспоминаний.
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