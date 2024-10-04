Красноярку осудили за то, что била 6-летнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль

Как рассказали в СК и прокуратуре, с сентября по декабрь 2022 года женщина била дочь руками, ремнем, проводом от зарядки и скалкой, натирала кожу девочки солью и ставила коленями на соль. Так она ее наказывала за непослушание, это происходило больше трех раз в квартире в Советском районе.