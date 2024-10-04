Красноярку осудили за то, что била 6-летнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль

Posted 4 октября, 05:44
Published 4 октября, 05:44
Modified 4 октября, 07:40
Updated 4 октября, 07:40
Как рассказали в СК и прокуратуре, с сентября по декабрь 2022 года женщина била дочь руками, ремнем, проводом от зарядки и скалкой, натирала кожу девочки солью и ставила коленями на соль. Так она ее наказывала за непослушание, это происходило больше трех раз в квартире в Советском районе.
Девочка кричала и плакала. Против матери возбудили уголовное дело, когда соседи в конце года вызвали полицию.
«Когда я нахожусь дома, постоянно слышу крики и плач девочки из этой квартиры. Я часто слышала такие фразы: „Сейчас пойдешь опять под соль!“, „Я тебя сейчас опять солью намажу!“, „Мама, не надо!“
Я неоднократно подходила к этой женщине, пыталась с ней поговорить, выяснить причину криков и плача дочери, просила не обращаться так с ней, но соседка не реагировала на мои слова и отвечала, что она мать и правильно воспитывает свою дочь», — цитируют соседку в прокуратуре.
Свою вину мать не признала, от дачи показаний отказалась. Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением (статья 156 УК РФ), истязании (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ) и приговорил к 3 годам и 1 месяцу условно с таким же испытательным сроком.
Как сообщили в СК, сначала ребенка забрали в детдом, но через полгода, в сентябре 2023 года, вернули матери, хотя она хотела, чтобы дочь забрал отец.
Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.
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