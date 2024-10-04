Красноярский угольщик Дмитрий Абрамов назван «Персоной года» на всероссийской премии

Posted 4 октября, 07:11
Published 4 октября, 07:11
Modified 4 октября, 07:14
Updated 4 октября, 07:14
С Абрамовым связан важный период развития Назаровского разреза и города Назарово — время его руководства угледобывающим предприятием (с 1971 по 1984 год) называют «золотой эпохой»: росли объемы добычи угля, внедрялись передовые технологии и новейшая техника, укреплялась неразрывная связь разреза и города — при поддержке угольщиков строились жилые дома, детские сады, профилакторий и Дворец культуры.
На всероссийском уровне отмечена бережная забота Абрамова о сохранении истории этого и других периодов становления Назаровского разреза и города. При его участии создан Зал трудовой славы на Назаровском разрезе, благоустроена Аллея шахтерской славы в городе Назарово, открыта постоянно действующая выставка истории разреза в городском Музейно-выставочном центре, ставшая по сути «музеем в музее» — сегодня эта экспозиция живет своей насыщенной жизнью: здесь собираются ветераны, проходят профориентационные уроки для школьников.
Абрамов нередко выступает народным гидом, его знаний и воспоминаний хватило бы на целый коллектив профессиональных экскурсоводов. Трудовые рекорды, имена и фамилии передовиков — их ветеран помнит с точностью до цифры и буквы.
Награждение лауреатов VI Национальной премии «Корпоративный музей» состоялось накануне в Нижнем Новгороде. Награду принимал нынешний руководитель Назаровского разреза Виктор Губанов.
«Дмитрий Данилович — это личность невероятных масштабов, человек с большой буквы, наставник для многих поколений горняков, живой пример патриотизма, любви к людям. Я счастлив и горд, что знаком с ним, что могу вот так просто попросить у него мудрого отеческого совета, поговорить», — отмечает Виктор Губанов. С его слов, высокая награда будет подарком к 100-летию Дмитрия Абрамова — свой вековой юбилей ветеран отпразднует через месяц, 7 ноября.
Премия «Корпоративный музей» вручается с 2018 года при поддержке Министерства культуры РФ и Российского комитета Международного совета музеев. Неоднократно лауреатами премии становились проекты СУЭК — музейные пространства в Назарово, Музей-аллея истории Бородинского разреза в Бородино Красноярского края, Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника в Кузбассе.
На последний, шестой конкурс в номинации «Книга года» также была представлена изданная по заказу СУЭК книга «Дмитрий Абрамов: жизнь и судьба». Жюри и профессиональное сообщество высоко оценили содержание и стилистику книги, назвав ее настоящим сокровищем, а Дмитрия Даниловича Абрамова — «человеком-эпохой» и «героем нашего времени».
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