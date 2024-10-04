Красноярский угольщик Дмитрий Абрамов назван «Персоной года» на всероссийской премии

На всероссийском уровне отмечена бережная забота Абрамова о сохранении истории этого и других периодов становления Назаровского разреза и города. При его участии создан Зал трудовой славы на Назаровском разрезе, благоустроена Аллея шахтерской славы в городе Назарово, открыта постоянно действующая выставка истории разреза в городском Музейно-выставочном центре, ставшая по сути «музеем в музее» — сегодня эта экспозиция живет своей насыщенной жизнью: здесь собираются ветераны, проходят профориентационные уроки для школьников.