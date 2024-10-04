Красноярцы могут получить бесплатное путешествие по городу. Как?

Posted 4 октября, 05:54
Published 4 октября, 05:54
Modified 4 октября, 05:56
Updated 4 октября, 05:56
Как рассказали в мэрии, приём заявок на получение туристической поездки продлили — из 250 мест осталось «менее 40».
В программу путешествия входит посещение лестницы на Торгашинском хребте, подъем на Караульную гору, визит на смотровую площадку «Царь-рыба», экскурсия в дом-музей Виктора Астафьева. и участие в научном мастер-классе в Парке чудес «Галилео». Однако, организаторы отмечают, что программа может измениться.
Путешествия, предварительно, пройдут с 30 ноября по 1 декабря и с 7 по 8 декабря.
Получить бесплатную путевку на поездку могут красноярцы от 18 до 35 лет. Желающим необходимо до 25 октября заполнить заявку — указать свои данные и заполнить анкету.
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