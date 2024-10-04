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Posted 4 октября, 05:54

Published 4 октября, 05:54

Modified 4 октября, 05:56

Updated 4 октября, 05:56

Красноярцы могут получить бесплатное путешествие по городу

Красноярцы могут получить бесплатное путешествие по городу. Как?

4 октября 2024, 05:54
Фото: 2gis.ru

Красноярцы могут получить бесплатное путешествие по городу

Красноярцы могут получить туристическую поездку по программе «Путешествие по малой родине».

Как рассказали в мэрии, приём заявок на получение туристической поездки продлили — из 250 мест осталось «менее 40».

В программу путешествия входит посещение лестницы на Торгашинском хребте, подъем на Караульную гору, визит на смотровую площадку «Царь-рыба», экскурсия в дом-музей Виктора Астафьева. и участие в научном мастер-классе в Парке чудес «Галилео». Однако, организаторы отмечают, что программа может измениться.

Путешествия, предварительно, пройдут с 30 ноября по 1 декабря и с 7 по 8 декабря.

Получить бесплатную путевку на поездку могут красноярцы от 18 до 35 лет. Желающим необходимо до 25 октября заполнить заявку — указать свои данные и заполнить анкету.

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