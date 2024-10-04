На Авито появился новый раздел с заданиями и призами

Posted 4 октября, 09:27
Published 4 октября, 09:27
Modified 4 октября, 09:29
Updated 4 октября, 09:29
«На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики „Авито“ ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда», — рассказал директор по продукту для частных пользователей Виталий Туманов.
Раздел запустился 02 октября для большинства пользователей Авито во всех регионах в тестовом режиме. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.
За выполнение заданий пользователь сможет получать «билетики», которые позволяют принять участие в розыгрыше призов. Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания.
В будущем планируется расширить варианты вознаграждений, пользователь сможет получать бонусы за выполнение заданий. Ими можно будет оплачивать до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья в «Авито Путешествиях».
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