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Posted 4 октября, 11:23

Published 4 октября, 11:23

Modified 4 октября, 11:34

Updated 4 октября, 11:34

Подследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев

Подследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев

4 октября 2024, 11:23
Фото: prmira.ru
Красноярский бизнесмен и бенефициар УСК «Сибиряк» 72-летний Владимир Егоров за три года поднялся в рейтинге самых богатых красноярцев и оказался на 10 месте. При этом один из главных застройщиков Красноярска находится под следствием по делу мошенничестве.

«Проспект Мира» по финансовым отчетностям за 2023 год выяснил, что Егоров имеет активов на 5,6 миллиарда рублей, выручка его компаний составила 10,8 млрд, а прибыль — 569,5 миллиона рублей.

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В 2021 году состояние бизнесмена было скромнее, он был на четыре позиции ниже в рейтинге — на 14 месте.

С мая 2023 года Владимир Егоров и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году. По версии следствия, УСК «Сибиряк» завысила стоимость на 391 миллион рублей и продала школу администрации района за 1,1 млрд рублей, выделенные из краевого бюджета.

Егоров возместил 391 миллион в бюджет края, а его выпустили из СИЗО. Дело о мошенничестве больше года расследует ФСБ и новостей о новых деталях в деле нет. Из последнего известно, что регионального УФАС нашло нарушение в контракте — правительство края создало преимущества для «Сибиряка», а другим строителям — препятствия. Теперь правительство края оспаривает это решение.

По другому делу проходит сын Егорова Константин, которого как исполнительного директора «Сибиряка» вместе с другим фигурантом обвиняют в мошенничестве при поставке медицинских изделий для корпуса краевой клинической больницы. О его деле так же ничего неизвестно.

Школа в Иланском — не единственная проблема Егорова с силовиками. Так, по иску от прокуратуры суд постановил забрать у «Сибиряка» 65 гектаров, которые в 2017 выкупили в рамках банкротства бывшего комбайнового завода. Эти земли находились в федеральной собственности и были незаконно переданы муниципалитетом заводу.

Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Остальное планируют отсудить в бюджет деньгами как неосновательное обогащение. Сейчас рассматриваются иски на 580 миллионов рублей.

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