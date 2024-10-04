Подследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев

Егоров возместил 391 миллион в бюджет края, а его выпустили из СИЗО. Дело о мошенничестве больше года расследует ФСБ и новостей о новых деталях в деле нет. Из последнего известно, что регионального УФАС нашло нарушение в контракте — правительство края создало преимущества для «Сибиряка», а другим строителям — препятствия. Теперь правительство края оспаривает это решение.