Подследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцев

Posted 4 октября, 11:23
Published 4 октября, 11:23
Modified 4 октября, 11:34
Updated 4 октября, 11:34
«Проспект Мира» по финансовым отчетностям за 2023 год выяснил, что Егоров имеет активов на 5,6 миллиарда рублей, выручка его компаний составила 10,8 млрд, а прибыль — 569,5 миллиона рублей.
В 2021 году состояние бизнесмена было скромнее, он был на четыре позиции ниже в рейтинге — на 14 месте.
С мая 2023 года Владимир Егоров и его дочь Александра Савельева находятся под следствием. Главу семьи обвиняют в мошенничестве при реконструкции школы, в которой учился экс-губернатор Александр Усс, в Иланском в 2020 году. По версии следствия, УСК «Сибиряк» завысила стоимость на 391 миллион рублей и продала школу администрации района за 1,1 млрд рублей, выделенные из краевого бюджета.
Егоров возместил 391 миллион в бюджет края, а его выпустили из СИЗО. Дело о мошенничестве больше года расследует ФСБ и новостей о новых деталях в деле нет. Из последнего известно, что регионального УФАС нашло нарушение в контракте — правительство края создало преимущества для «Сибиряка», а другим строителям — препятствия. Теперь правительство края оспаривает это решение.
По другому делу проходит сын Егорова Константин, которого как исполнительного директора «Сибиряка» вместе с другим фигурантом обвиняют в мошенничестве при поставке медицинских изделий для корпуса краевой клинической больницы. О его деле так же ничего неизвестно.
Школа в Иланском — не единственная проблема Егорова с силовиками. Так, по иску от прокуратуры суд постановил забрать у «Сибиряка» 65 гектаров, которые в 2017 выкупили в рамках банкротства бывшего комбайнового завода. Эти земли находились в федеральной собственности и были незаконно переданы муниципалитетом заводу.
Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Остальное планируют отсудить в бюджет деньгами как неосновательное обогащение. Сейчас рассматриваются иски на 580 миллионов рублей.
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