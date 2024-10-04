«Рожать в 13»: как красноярцы отнеслись к предложению властей платить за ранние роды

Posted 4 октября, 06:50
Published 4 октября, 06:50
Modified 4 октября, 06:56
Updated 4 октября, 06:56
Министр соцполитики Красноярского края Ирина Пастухова предложила выплачивать молодым матерям 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет включительно.
Предполагается, что 2025 году на выплату смогут рассчитывать больше 3 850 женщин. Из краевого бюджета планируют выделить больше 42 миллионов рублей. Инициативу рассмотрят 10 октября на сессии краевого ЗС.
После публикации «Проспект Мира» решил посмотреть, как красноярцы отреагировали на новость о выплатах молодым матерям и что они об этом думают.
В группе «Я люблю Красноярск» под постом свое мнение высказали 29 человек. Часть красноярцев считают инициативу бессмысленной, а кто-то даже увидел в этом дискриминацию.
«Получат они эти 100 тысяч рублей. Потратят. А дальше что? Живи как хочешь!»
«А дальше у ребенка есть отец. Это помощь, а не содержание. Один из многих механизмов поддержки».
«Похоже на дискриминацию. Это право каждой, когда рожать.
„Все купить народ хотят. Наспонсируют только сброд всякий, де6илов плодить. Медицину бы лучше наладили в стране. Вот куда деньги нужно, чем кому попало раздавать“.
„Пусть рожают, пока мигранты не вытеснили русский народ. Жильем на первое время помогите молодёжи. А на пеленки хватит“.
„Во-первых, рожать будут алкаши и наркоманы. Во-вторых, если женщина вылечилась от бесплодия только в 24, то ей выплата не положена“.
В группе «Проспект Мира» тоже раскритиковали инициативу. Вот что думают красноярцы:
«А потом эта сотка будет падать в доход и никто не сможет оформить пособия как раз на период, когда выходит эта сотка».
«Предлагают продать девчонкам свою молодость за сотку? До 30 лет хотя бы сделали».
«В 30 уже старухи. Им поздно рожать. Покупается именно молодость и здоровье».
«Даёшь роды в 13 лет».
«Ого, это же почти тысяча баксов».
«Дурдом».
В телеграм-канале «ПМ» пост о выплатах молодым матерям набрал 188 реакций. 113 пользователей оценили новость негативно, 37 человек поставили эмодзи «клоуна», 24 выбрали «смех до слез», 14 пользователей поддержали инициативу.
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