«Словимся?»: тестируем новую функцию 2ГИС «Друзья на карте»

Posted 4 октября, 07:01
Published 4 октября, 07:01
Modified 4 октября, 07:16
Updated 4 октября, 07:16
Функция «Друзья на карте» довольно простая. Вы можете транслировать свою локацию близким, которые тоже подключили эту опцию. Авторизуетесь в 2ГИС, «дружитесь» с родными или приятелями и, после подтверждения дружбы, сможете видеть, где они находятся. На первый взгляд — копия «Локатора» на iOS или функции шеринга геолокации в том же «Телеграме».
Но несколько дней теста «Друзей на карте» дали понять, что это не только удобно, но и весело. Дело в небольших опциях, которых нет у других приложений. И, конечно, в главном преимуществе 2ГИС — детальной карте и справочнике, которых нет у обычных локаторов. Знать, где находятся твои близкие, с точностью до магазина — очень удобно.
Знакомство с «Друзьями на карте» редакция начала с череды «бампов». Чтобы подружиться, не обязательно отправлять запросы — если вы рядом, можно включить функцию «бампа», потрясти смартфонами и законнектиться друг с другом. Это сработает в том случае, если вы и ваш друг уже авторизованы в «Друзьях».
Но это не единственное предназначение «бампа». Например, можно «бампнуться» с другом в баре — после этого вашим общим друзьям придет уведомление о том, что вы отдыхаете вместе. Собрать компанию можно и в мессенджерах, но это тоже неплохой способ намекнуть друзьям, что можно «подтянуться» на вечеринку.
Шеринг геолокации работает все время, если вы не решите спрятаться от друзей. Выходя с работы мы теперь всегда проверяем 2ГИС — не проходит ли поблизости знакомый. Видишь друга в полукилометре от себя, кидаешь ему пару эмодзи и через пять минут вы уже прогуливаетесь по городу (не забудьте «бампнуться»). А ведь могли бы и не встретиться — часто ли вы спрашиваете у друзей, где они сейчас находятся?
Встречаться помогает и то, что приложение отмечает, с какой скоростью движется ваш друг по карте. Ловить спешащего куда-то на авто друга смысла нет, а вот с пешеходом можно и пересечься.
Семейные члены редакции отметили еще и пользу пуш-уведомлений о перемещении друзей: ребенок вышел из школы — накрываем на стол, супруг возвращается с работы — просим захватить что-нибудь в магазине и выбираем сериал на вечер.
При этом можно в любой момент скрыть свою локацию как от всех друзей, так и спрятаться от отдельного друга — на пару часов или дольше. Последнее пригодится, к примеру, для подготовки сюрприза.
В приложении можно отправить другу пару эмодзи в зависимости от ситуации. Вечером — коктейль, утром — приветик, в дождик — зонтик. Кто-то нашел этим эмодзи вполне прикладное применение: кидали детям «батарейку», если у них разряжался аккумулятор. Большинство же просто перекидывались какашками и кабачками по поводу и без. А почему нет?
Что касается технической стороны, то определение позиции работает почти без задержек, данные друзей обновляются в реальном времени — можно даже посмотреть, сколько часов человек уже на работе, дома или в торговом центре. Батарею постоянно включенная геолокация не садит, те времена давно прошли.
Суммируя опыт тестирования, можно сказать, что «Друзья на карте» — удобная опция. Если не хотите раскрывать свою геолокацию друзьям, то ее можно и не подключать. Если же вам хочется почаще встречаться с друзьями, видеть, где находятся близкие, то новая опция вам понравиться — можно видеть знакомых на карте, строить до них маршруты или просто перекидываться эмодзи. Попробуйте сами.
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