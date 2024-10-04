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Posted 4 октября, 07:01

Published 4 октября, 07:01

Modified 4 октября, 07:16

Updated 4 октября, 07:16

«Словимся?»: тестируем новую функцию 2ГИС «Друзья на карте»

«Словимся?»: тестируем новую функцию 2ГИС «Друзья на карте»

4 октября 2024, 07:01
Фото: 2ГИС
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В геосервисе 2ГИС растет популярность функции «Друзья на карте», где можно в режиме реального времени смотреть, где находятся близкие. Редакция «ПМ» решила попробовать ее на себе и, несмотря на наш скептический настрой, она оказалась не просто копией уже существующих опций других приложений.

Что это такое?

Фото: 2ГИС

Функция «Друзья на карте» довольно простая. Вы можете транслировать свою локацию близким, которые тоже подключили эту опцию. Авторизуетесь в 2ГИС, «дружитесь» с родными или приятелями и, после подтверждения дружбы, сможете видеть, где они находятся. На первый взгляд — копия «Локатора» на iOS или функции шеринга геолокации в том же «Телеграме».

Но несколько дней теста «Друзей на карте» дали понять, что это не только удобно, но и весело. Дело в небольших опциях, которых нет у других приложений. И, конечно, в главном преимуществе 2ГИС — детальной карте и справочнике, которых нет у обычных локаторов. Знать, где находятся твои близкие, с точностью до магазина — очень удобно.

«Бампнемся»

Знакомство с «Друзьями на карте» редакция начала с череды «бампов». Чтобы подружиться, не обязательно отправлять запросы — если вы рядом, можно включить функцию «бампа», потрясти смартфонами и законнектиться друг с другом. Это сработает в том случае, если вы и ваш друг уже авторизованы в «Друзьях».

Но это не единственное предназначение «бампа». Например, можно «бампнуться» с другом в баре — после этого вашим общим друзьям придет уведомление о том, что вы отдыхаете вместе. Собрать компанию можно и в мессенджерах, но это тоже неплохой способ намекнуть друзьям, что можно «подтянуться» на вечеринку.

Фото: 2ГИС

Время спонтанных встреч

Шеринг геолокации работает все время, если вы не решите спрятаться от друзей. Выходя с работы мы теперь всегда проверяем 2ГИС — не проходит ли поблизости знакомый. Видишь друга в полукилометре от себя, кидаешь ему пару эмодзи и через пять минут вы уже прогуливаетесь по городу (не забудьте «бампнуться»). А ведь могли бы и не встретиться — часто ли вы спрашиваете у друзей, где они сейчас находятся?

Встречаться помогает и то, что приложение отмечает, с какой скоростью движется ваш друг по карте. Ловить спешащего куда-то на авто друга смысла нет, а вот с пешеходом можно и пересечься.

Семейные члены редакции отметили еще и пользу пуш-уведомлений о перемещении друзей: ребенок вышел из школы — накрываем на стол, супруг возвращается с работы — просим захватить что-нибудь в магазине и выбираем сериал на вечер.

При этом можно в любой момент скрыть свою локацию как от всех друзей, так и спрятаться от отдельного друга — на пару часов или дольше. Последнее пригодится, к примеру, для подготовки сюрприза.

Лови кабачок

В приложении можно отправить другу пару эмодзи в зависимости от ситуации. Вечером — коктейль, утром — приветик, в дождик — зонтик. Кто-то нашел этим эмодзи вполне прикладное применение: кидали детям «батарейку», если у них разряжался аккумулятор. Большинство же просто перекидывались какашками и кабачками по поводу и без. А почему нет?

Фото: 2ГИС

Что касается технической стороны, то определение позиции работает почти без задержек, данные друзей обновляются в реальном времени — можно даже посмотреть, сколько часов человек уже на работе, дома или в торговом центре. Батарею постоянно включенная геолокация не садит, те времена давно прошли.

Суммируя опыт тестирования, можно сказать, что «Друзья на карте» — удобная опция. Если не хотите раскрывать свою геолокацию друзьям, то ее можно и не подключать. Если же вам хочется почаще встречаться с друзьями, видеть, где находятся близкие, то новая опция вам понравиться — можно видеть знакомых на карте, строить до них маршруты или просто перекидываться эмодзи. Попробуйте сами.

#Общество#2ГИС#Друзья на карте
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