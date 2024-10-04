«Словимся?»: тестируем новую функцию 2ГИС «Друзья на карте»

Шеринг геолокации работает все время, если вы не решите спрятаться от друзей. Выходя с работы мы теперь всегда проверяем 2ГИС — не проходит ли поблизости знакомый. Видишь друга в полукилометре от себя, кидаешь ему пару эмодзи и через пять минут вы уже прогуливаетесь по городу (не забудьте «бампнуться»). А ведь могли бы и не встретиться — часто ли вы спрашиваете у друзей, где они сейчас находятся?