В Красноярск придет потепление до +15. Публикуем прогноз

Posted 4 октября, 01:10
Published 4 октября, 01:10
Modified 4 октября, 01:10
Updated 4 октября, 01:10
По данным gismeteo, в субботу, 5 октября, в утренние часы на столбике термометра будет +9 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +14. Вечером будет около +11 градусов, в ночные часы похолодает до +6. В течение дня в городе ожидается облачная погода, однако осадков не ожидается.
В воскресенье, 6 октября, утром прогнозируется около +5, днем ожидается ясная погода и потепление до +15 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +10.
По предварительным прогнозам, в понедельник, 7 октября, в Красноярске ожидается теплая погода и без осадков. Днем воздух прогреется до +16 градусов.
В субботу в городе порывы ветра будут достигать 5-10 м/с, в воскресенье скорость ветра не превысит 4 м/с.
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