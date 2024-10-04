В Красноярск придет потепление до +15. Публикуем прогноз

По данным gismeteo, в субботу, 5 октября, в утренние часы на столбике термометра будет +9 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +14. Вечером будет около +11 градусов, в ночные часы похолодает до +6. В течение дня в городе ожидается облачная погода, однако осадков не ожидается.