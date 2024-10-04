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Posted 4 октября, 01:10

Published 4 октября, 01:10

Modified 4 октября, 01:10

Updated 4 октября, 01:10

Синоптики пообещали красноярцам на выходных потепление до +15

В Красноярск придет потепление до +15. Публикуем прогноз

4 октября 2024, 01:10
Фото: prmira.ru

Синоптики пообещали красноярцам на выходных потепление до +15

Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 5 и 6 октября.

По данным gismeteo, в субботу, 5 октября, в утренние часы на столбике термометра будет +9 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +14. Вечером будет около +11 градусов, в ночные часы похолодает до +6. В течение дня в городе ожидается облачная погода, однако осадков не ожидается.

В воскресенье, 6 октября, утром прогнозируется около +5, днем ожидается ясная погода и потепление до +15 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +10.

По предварительным прогнозам, в понедельник, 7 октября, в Красноярске ожидается теплая погода и без осадков. Днем воздух прогреется до +16 градусов.

Фото: gismeteo.ru

В субботу в городе порывы ветра будут достигать 5-10 м/с, в воскресенье скорость ветра не превысит 4 м/с.

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