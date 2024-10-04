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Posted 4 октября, 10:59

Published 4 октября, 10:59

Modified 4 октября, 11:02

Updated 4 октября, 11:02

В Красноярске на девяти улицах отключили электричество

В Красноярске на девяти улицах отключили электричество

4 октября 2024, 10:59
Фото: 1MI
В Железнодорожном районе Красноярска вырубило свет на Бограда, Декабристов, Карла Маркса, Мира, Ленина, Красной площади, Ломоносова, Робеспьера и Профсоюзов.

Согласно сайту 005, электричества нет с 17:20 и не будет до 20:30. «Россети Сибирь» сообщают, что произошло технологическое нарушение, специалисты уже работают над устранением неполадок.

#Владислав Савончик
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