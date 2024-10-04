В Красноярске сняли фильм «Дураки и дороги» о «наживе» на ремонтах. Что ответит мэрия

Posted 4 октября, 09:03
Published 4 октября, 09:03
Modified 4 октября, 09:49
Updated 4 октября, 09:49
В начале Танкович говорит, что в фильме он ответит на следующий вопрос.
«Как в Красноярске, столице региона, который, по данным Росстата, входит в десятку по валовому региональному продукту на душу населения среди всех субъектов России, могут быть дороги сомнительного качества?»
Во-первых, журналист говорит о самой схеме ремонта дорог. Асфальт нередко укладывают в дождь.
«Хотя, как мы знаем, дождь, снег и холода — это не то, что способствует качественной укладке, наших дорожников это, кажется, не особо волнует. Сама мэрия, кстати, отреагировала на вопрос, можно ли класть асфальт в дождь, довольно лаконично: работать с асфальтом возможно при небольшом дожде, но дорогу необходимо подготовить».
Однако, по словам Танковича, обычно в местах ремонта нет специальной техники для подготовки дороги. Еще мэрию обвинили в том, что из-за спешки на некоторых участках дорог ремонт выполнен некачественно. В этом году проблемы как будто заметнее и очевиднее.
Во-вторых, журналист считает, что ремонт делают так, чтобы якобы потом делать это еще и еще раз. Кому и почему это может быть выгодно, в фильме говорил политический консультант Алексей Аксютенко.
«Я думаю, что это выгодно, скорее всего, организациям, которые зарабатывают деньги. И это в данном случае не муниципальное предприятие. Есть удивительная ситуация — муниципальное предприятие получило контракт: вот тебе контроль, вот тебе возможность работать качественно, вот тебе бюджетные деньги. Казалось бы, ну в чем может быть подвох? А подвох очень простой: когда некачественно выполняются работы субподрядчиками, должен генеральный подрядчик это всё переделать».
Как заявил Аксютенко, получается так, что субподрядчик зарабатывает деньги, а все недочеты потом может устранять муниципалитет на средства из бюджета.
В пример Аксютенко привел историю с компанией «Промстрой», глава и владелец которой сейчас находится в СИЗО.
27 июня главу и владельца компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и экс-главу муниципального САТП Дмитрия Сокирко задержали. Они подозреваются в картельном сговоре.
По версии следствия, в апреле 2023 года Ханагян и Сокирко заключили соглашение об ограничении конкуренции — по этой договоренности «Промстрой» должен был отказаться от участия в открытых конкурсах и предоставить САТП возможность выиграть их «на наиболее выгодных условиях». После этого «Промстрою» поручали эти же работы по договорам субподряда.
В-третьих, подобная ситуация, как говорится в фильме, «вымывает конкуренцию и снижает качество подрядчиков».
«Никакое из предприятий, понимая, каким образом распределяются подряды, не будет сидеть и ждать, когда оно выиграет контракт. Потому что это убытки», — уверяет в фильме Аксютенко.
В фильме Танкович вспоминает и о строительстве скандальной развязки в Пашенном, которую до сих пор не доделали и открыли в техническом режиме, и о ремонте трамвайных путей на Красноярском рабочем — в работах, которые выполнял «Промстрой», нашли множество нарушений.
Полностью посмотреть фильм можно на Youtube-канале:
«ПМ» направил запрос в мэрию Красноярска с просьбой прокомментировать претензии, озвученные в фильме. Мы опубликуем ответ, когда получим его.
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