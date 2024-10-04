В Красноярске тариф на вывоз мусора может вырасти в 3 раза? Разбираемся

Posted 4 октября, 10:11
Published 4 октября, 10:11
Modified 4 октября, 11:53
Updated 4 октября, 11:53
На заседании комиссии горсовета по охране окружающей среды сообщили, что регоператор предложил в следующем году увеличить тариф.
Как утверждают «Дела», оператор запросил у министерства тарифной политики края повышение тарифа на 211%. Жители правого берега сейчас платят около 107 рублей за человека, левого — около 88 рублей.
«Проспекту Мира» в министерстве подтвердили, что регоператор действительно обратился к ним с расчетами, но не стали говорить, на сколько именно он просит увеличить тариф и кто именно выступил с таким предложением.
По официальной информации, сейчас единственным региональным оператором в Красноярске является «РостТех». Корреспондент «ПМ» обратился в компанию, однако там заявили, что не комментируют эту тему.
В министерстве тарифной политики края нам попытались объяснить, почему регоператор просит повысить тариф.
«В 2024 году по решению суда министерству экологии края было предписано перенаправить в этом году потоки отходов с Красноярской левобережной технологической зоны на предварительную сортировку на правый берег.
В итоге поменялась не только схема сортировки мусора, но и выросли расходы у регионального оператора. В итоге регоператор просит пересмотреть и повысить тариф в 2025 году».
Специалисты министерства проводят экспертизу обоснованности заявленных регоператором расходов. После предложение рассмотрят на заседании министерства, где примут окончательное решение о размере тарифа.
«Сейчас пока идет экспертиза, озвучивать какие-то конкретные цифры и прогнозы мы не можем».
На вопросы о том, на сколько именно регоператор просит увеличить тариф и когда станут известны результаты экспертизы, в министерстве не ответили и попросили прислать официальный запрос. Мы отправили запрос и опубликуем ответ, когда получим его.
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