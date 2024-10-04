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Posted 4 октября, 10:11

Published 4 октября, 10:11

Modified 4 октября, 11:53

Updated 4 октября, 11:53

В Красноярске может сильно вырасти тариф на вывоз мусора

В Красноярске тариф на вывоз мусора может вырасти в 3 раза? Разбираемся

4 октября 2024, 10:11
Фото: prmira.ru

В Красноярске может сильно вырасти тариф на вывоз мусора

В Красноярске может вырасти тариф за обращение с ТКО (вывоз мусора). Предложение регоператора уже рассматривает министерство тарифной политики края.

На заседании комиссии горсовета по охране окружающей среды сообщили, что регоператор предложил в следующем году увеличить тариф.

Как утверждают «Дела», оператор запросил у министерства тарифной политики края повышение тарифа на 211%. Жители правого берега сейчас платят около 107 рублей за человека, левого — около 88 рублей.

«Проспекту Мира» в министерстве подтвердили, что регоператор действительно обратился к ним с расчетами, но не стали говорить, на сколько именно он просит увеличить тариф и кто именно выступил с таким предложением.

По официальной информации, сейчас единственным региональным оператором в Красноярске является «РостТех». Корреспондент «ПМ» обратился в компанию, однако там заявили, что не комментируют эту тему.

В министерстве тарифной политики края нам попытались объяснить, почему регоператор просит повысить тариф.

«В 2024 году по решению суда министерству экологии края было предписано перенаправить в этом году потоки отходов с Красноярской левобережной технологической зоны на предварительную сортировку на правый берег.
В итоге поменялась не только схема сортировки мусора, но и выросли расходы у регионального оператора. В итоге регоператор просит пересмотреть и повысить тариф в 2025 году».

Специалисты министерства проводят экспертизу обоснованности заявленных регоператором расходов. После предложение рассмотрят на заседании министерства, где примут окончательное решение о размере тарифа.

«Сейчас пока идет экспертиза, озвучивать какие-то конкретные цифры и прогнозы мы не можем».

На вопросы о том, на сколько именно регоператор просит увеличить тариф и когда станут известны результаты экспертизы, в министерстве не ответили и попросили прислать официальный запрос. Мы отправили запрос и опубликуем ответ, когда получим его.

  • Для примера укажем, что в 2024 году красноярские перевозчики рассчитали, что стоимость проезда в автобусах должна составить более 54 рублей.
  • Краевые власти в свою очередь провели экспертизу и установили тариф в размере 44 рублей.
  • При этом представители отрасли давно говорят об убытках и проблемах с кадровым составом.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мусор#Тарифы#Мусорный оператор#ТКО
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