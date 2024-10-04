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Posted 4 октября, 04:16

Published 4 октября, 04:16

Modified 4 октября, 04:51

Updated 4 октября, 04:51

В Красноярском крае осудят 19-летнюю мать за смерть младенца в кроватке

В Красноярском крае осудят девушку. Ее 10-месячного сына нашли мертвым в кроватке

4 октября 2024, 04:16
Фото: СК Красноярского края

В Красноярском крае осудят 19-летнюю мать за смерть младенца в кроватке

В Минусинске под суд отдадут 19-летнюю девушку. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему 10-месячному сыну, который задохнулся во время сна в кроватке.

По версии следователей, 3 июля 18-летняя мать уложила спать в детскую кровать сына и ушла спать, оставив его без присмотра на шесть часов. В 21:30 девушка обнаружила младенца мертвым.

Выяснилось, что во время сна мальчик провалился в пространство между рейками и оказался зажатым в матрасе, поэтому задохнулся.

Фото: СК Красноярского края

Мать, как сообщают следователи, знала, что одна рейка смещается или падает, а ребенок несколько раз уже проваливался. Еще девушка знала, что матрас легко сгибается, поскольку она сама сняла с него жесткое основание, которое пришло в негодность.

Уголовное дело направили о причинении смерти по неосторожности в прокуратуру для утверждения обвинения, затем направят в суд

Девушка проживает с 20-летним супругом, в семье воспитывается еще один 2-летний ребенок.

  • В день, когда произошла трагедия, следователи на месте увидели, что дети жили в антисанитарных условиях. Брата погибшего, которому на тот момент было 1 год и 11 месяцев, забрали из семьи в детдом, сейчас он находится в семье.
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