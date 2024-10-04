В Красноярском крае осудят девушку. Ее 10-месячного сына нашли мертвым в кроватке

Posted 4 октября, 04:16
Published 4 октября, 04:16
Modified 4 октября, 04:51
Updated 4 октября, 04:51
По версии следователей, 3 июля 18-летняя мать уложила спать в детскую кровать сына и ушла спать, оставив его без присмотра на шесть часов. В 21:30 девушка обнаружила младенца мертвым.
Выяснилось, что во время сна мальчик провалился в пространство между рейками и оказался зажатым в матрасе, поэтому задохнулся.
Мать, как сообщают следователи, знала, что одна рейка смещается или падает, а ребенок несколько раз уже проваливался. Еще девушка знала, что матрас легко сгибается, поскольку она сама сняла с него жесткое основание, которое пришло в негодность.
Уголовное дело направили о причинении смерти по неосторожности в прокуратуру для утверждения обвинения, затем направят в суд
Девушка проживает с 20-летним супругом, в семье воспитывается еще один 2-летний ребенок.
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