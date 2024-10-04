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Posted 4 октября, 05:01

Published 4 октября, 05:01

Modified 4 октября, 08:16

Updated 4 октября, 08:16

Житель Красноярского края убил подругу из ревности и поджег дом

Житель Красноярского края убил подругу из ревности и поджег дом

4 октября 2024, 05:01
Фото: СК Красноярского края
В Манском районе задержали подозреваемого в убийстве женщины. Он сознался, что зарезал сожительницу, а затем поджег дом, скрывая следы преступления.

Как сообщили в СК, 3 октября в деревне Сосновка пожарные обнаружили в сгоревшем доме тело 37-летней женщины с колото-резаными ранениями. Следователи выяснили, что 2 октября между парой в их доме произошел конфликт на почве ревности.

58-летний мужчина заподозрил возлюбленную в неверности и началась ссора, затем он взял нож и ударил ее в живот. После этого мужчина поджег дом и скрылся, однако позже сам сообщил о случившемся в полицию.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело за убийство.

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#Владислав Савончик#Полиция#Убийство#Нож#Красноярский край#Поджог#СК#Ссора#Ревность
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