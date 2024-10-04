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Posted 4 октября, 05:30

Published 4 октября, 05:30

Modified 4 октября, 05:30

Updated 4 октября, 05:30

В красноярском зоопарке появился кинкажу. Кто это?

В красноярском зоопарке появился кинкажу. Кто это?

4 октября 2024, 05:30
Фото: t.me/roev_ruchey
В красноярском зоопарке «Роев ручей» появился новый питомец. Это 3-летний самец кинкажу.

Как рассказали в соцсетях зоопарка, нового питомца привезли в Красноярск 28 августа этого года. Он родился в Новосибирском зоопарке в 2021 году.

Сейчас кинкажу находится в вольере, который расположен в комплексе «Экзотические животные». Увидеть питомца можно на цокольном этаже.

Фото: t.me/roev_ruchey

По словам зоологов, кинкажу живут в Центральной и Южной Америки и обитают в тропических лесах. Это всеядные млекопитающие из семейства енотовых, которые большую часть времени проводят на деревьях.

«Кинкажу» в переводе с диалекта местных индейцев означает — медовый или цветочный медведь. Такое название объясняется тем, что эти животные любят мед.

Также кинкажу иногда называют цепкохвостым медведем за передвижения по деревьям с помощью хвоста.

В «Роевом ручье» рассказали, что сейчас у питомца нет клички и попросили красноярцев предложить варианты имени для экзотического животного.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Природа#Животные#Красноярск#Зоопарк#Роев ручей
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