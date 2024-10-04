В красноярском зоопарке появился кинкажу. Кто это?

Posted 4 октября, 05:30
Published 4 октября, 05:30
Modified 4 октября, 05:30
Updated 4 октября, 05:30
Как рассказали в соцсетях зоопарка, нового питомца привезли в Красноярск 28 августа этого года. Он родился в Новосибирском зоопарке в 2021 году.
Сейчас кинкажу находится в вольере, который расположен в комплексе «Экзотические животные». Увидеть питомца можно на цокольном этаже.
По словам зоологов, кинкажу живут в Центральной и Южной Америки и обитают в тропических лесах. Это всеядные млекопитающие из семейства енотовых, которые большую часть времени проводят на деревьях.
«Кинкажу» в переводе с диалекта местных индейцев означает — медовый или цветочный медведь. Такое название объясняется тем, что эти животные любят мед.
Также кинкажу иногда называют цепкохвостым медведем за передвижения по деревьям с помощью хвоста.
В «Роевом ручье» рассказали, что сейчас у питомца нет клички и попросили красноярцев предложить варианты имени для экзотического животного.
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