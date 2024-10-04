В Норильске водитель BMW насмерть сбил школьницу. Он не заметил ее на дороге

Posted 4 октября, 03:00
Published 4 октября, 03:00
Modified 4 октября, 08:16
Updated 4 октября, 08:16
Все произошло накануне в четверг, 3 октября. Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях Норильска.
По словам очевидцев, в 20:20 на пешеходном переходе недалеко от школы №20 насмерть сбили девочку-подростка. Также свидетели заявили, что на машине, которая сбила школьницу, были сильные повреждения.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 25-летний водитель BMW ехал по улице Маслова в сторону Диксона и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.
В ведомстве заявили, что автомобилист не заметил школьнику на проезжей части, так как она была в темной одежде без световозвращающих элементов.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статья 264 УК РФ).
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