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Posted 4 октября, 03:00

Published 4 октября, 03:00

Modified 4 октября, 08:16

Updated 4 октября, 08:16

В Норильске водитель BMW насмерть сбил школьницу. Он не заметил ее на дороге

В Норильске водитель BMW насмерть сбил школьницу. Он не заметил ее на дороге

4 октября 2024, 03:00
Фото: t.me/zhitvnorilske
В Красноярском крае в Норильске произошло смертельное ДТП, в котором погибла школьница. Ей было 14 лет.

Все произошло накануне в четверг, 3 октября. Первые сообщения о происшествии появились в соцсетях Норильска.

По словам очевидцев, в 20:20 на пешеходном переходе недалеко от школы №20 насмерть сбили девочку-подростка. Также свидетели заявили, что на машине, которая сбила школьницу, были сильные повреждения.

Фото: t.me/zhitvnorilske

По предварительной информации Госавтоинспекции, 25-летний водитель BMW ехал по улице Маслова в сторону Диксона и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

В ведомстве заявили, что автомобилист не заметил школьнику на проезжей части, так как она была в темной одежде без световозвращающих элементов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статья 264 УК РФ).

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Норильск#Красноярский край#ГИБДД#Уголовное дело#Школьница
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