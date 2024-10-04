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Posted 4 октября, 06:14

Published 4 октября, 06:14

Modified 4 октября, 08:15

Updated 4 октября, 08:15

Жительница Красноярского края купила соленые грибы и нашла там червей

Жительница Красноярского края купила грибы с червями. Впечатлительным не смотреть

4 октября 2024, 06:14
Фото: t.me/norilsk2day

Жительница Красноярского края купила соленые грибы и нашла там червей

Жительница Норильска купила в одном из магазинов соленые маслята. Открыв упаковку, покупательница нашла там множество червей.

Видео с червивыми грибами появился в соцсетях. Автор ролика рассказала, что купила упаковку соленых маслят в Норильске в магазине «Жар-птица» на Ленинском проспекте.

«А у нас тут сюрприз, их тут целое семейство… Красавчики какие… Просто рассадник», — говорит покупательница.
Видео: t.me/norilsk2day.

В Роспотребнадзоре отметили, что таких «добавок» в грибах быть не должно и объявили магазину предостережение.

«На момент выезда специалистов управления Роспотребнадзора в магазин указанной грибной продукции на полках уже не было».

В ведомстве корреспонденту «ПМ» объяснили, что именно в магазине «Жар-птица» расфасовывают соленые грибы.

«Проспект Мира» обратился к представителям торговой точки. Нам сообщили, что сейчас руководителя нет на месте и пообещали, что он прокомментирует ситуацию в ближайшее время.

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