Жительница Красноярского края купила грибы с червями. Впечатлительным не смотреть

Posted 4 октября, 06:14
Published 4 октября, 06:14
Modified 4 октября, 08:15
Updated 4 октября, 08:15
Видео с червивыми грибами появился в соцсетях. Автор ролика рассказала, что купила упаковку соленых маслят в Норильске в магазине «Жар-птица» на Ленинском проспекте.
«А у нас тут сюрприз, их тут целое семейство… Красавчики какие… Просто рассадник», — говорит покупательница.
В Роспотребнадзоре отметили, что таких «добавок» в грибах быть не должно и объявили магазину предостережение.
«На момент выезда специалистов управления Роспотребнадзора в магазин указанной грибной продукции на полках уже не было».
В ведомстве корреспонденту «ПМ» объяснили, что именно в магазине «Жар-птица» расфасовывают соленые грибы.
«Проспект Мира» обратился к представителям торговой точки. Нам сообщили, что сейчас руководителя нет на месте и пообещали, что он прокомментирует ситуацию в ближайшее время.
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