66-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 15 млн. В банке её пытались остановить

Posted 5 октября, 01:48
Published 5 октября, 01:48
Modified 5 октября, 01:51
Updated 5 октября, 01:51
В начале октября женщине позвонил аферист и представился помощником судьи. Он попросил продиктовать СМС-код для некой «идентификации». И далее женщина, не подозревая этого, дала мошенникам доступ к своему аккаунту на портале «Госуслуги».
Затем с ней связался аферист и выдал себя за сотрудника Росфинмониторинга. Он заявил, что преступники получили доступ к ее личной информации и уже пытаются похитить накопления, оформить кредиты.
Во время разговора лже-спасители убедили женщину оформить несколько займов и перевести их на продиктованные счета, якобы для «защиты от недобросовестных финансовых операций». Всего за пару дней она потеряла 1,8 млн рублей, хотя ее предупреждали сотрудники банка о мошенниках.
Злоумышленники также убедили отправить все сбережения на «безопасный счет». Так она перевела «в никуда» 13,7 млн рублей.
Когда лже-сотрудники перестали выходить на связь, а отправленные суммы так и не вернулись, женщина обратилась к правоохранителям.
С начала 2024 года жертвами мошенников стали 9 820 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 261 человек. Они отдали аферистам 2,63 миллиарда рублей: 95,6 миллиона рублей за последнюю неделю.
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