66-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 15 млн. В банке её пытались остановить

Во время разговора лже-спасители убедили женщину оформить несколько займов и перевести их на продиктованные счета, якобы для «защиты от недобросовестных финансовых операций». Всего за пару дней она потеряла 1,8 млн рублей, хотя ее предупреждали сотрудники банка о мошенниках.