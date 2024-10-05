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Posted 5 октября, 01:48

Published 5 октября, 01:48

Modified 5 октября, 01:51

Updated 5 октября, 01:51

Жительница Норильска «спасала» сбережения и отдала аферистам 15 млн

66-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 15 млн. В банке её пытались остановить

5 октября 2024, 01:48
Фото: 1MI

Жительница Норильска «спасала» сбережения и отдала аферистам 15 млн

66-летняя учительница из Норильска потеряла 15,5 миллиона рублей. Ей врали, что так она спасает сбережения. Об этой истории рассказали в прокуратуре.

В начале октября женщине позвонил аферист и представился помощником судьи. Он попросил продиктовать СМС-код для некой «идентификации». И далее женщина, не подозревая этого, дала мошенникам доступ к своему аккаунту на портале «Госуслуги».

Затем с ней связался аферист и выдал себя за сотрудника Росфинмониторинга. Он заявил, что преступники получили доступ к ее личной информации и уже пытаются похитить накопления, оформить кредиты.

Во время разговора лже-спасители убедили женщину оформить несколько займов и перевести их на продиктованные счета, якобы для «защиты от недобросовестных финансовых операций». Всего за пару дней она потеряла 1,8 млн рублей, хотя ее предупреждали сотрудники банка о мошенниках.

Злоумышленники также убедили отправить все сбережения на «безопасный счет». Так она перевела «в никуда» 13,7 млн рублей.

Когда лже-сотрудники перестали выходить на связь, а отправленные суммы так и не вернулись, женщина обратилась к правоохранителям.

С начала 2024 года жертвами мошенников стали 9 820 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 261 человек. Они отдали аферистам 2,63 миллиарда рублей: 95,6 миллиона рублей за последнюю неделю.

  • Ранее мы рассказывали, как в 74-летнего ученого украли почти 9 млн рублей. Его пугали «финансированием терроризма».
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#Владислав Савончик#Норильск#Красноярский край#Мошенничество#Преступления#Финансовые махинации
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