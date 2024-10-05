Дольщики «Октябрьского» боятся за квартиры из-за иска прокуратуры к «СМ. Сити»

Читательница «Проспекта Мира» рассказала, что ее обеспокоила новость об иске к застройщику, так как ранее они купили квартиру в строящемся доме. Менеджер отдела продаж сказала ей, что пока не в курсе всех подробностей, но уверена, что «дома достроятся стопроцентно, все будет в порядке». Детальный ответ юристы подготовят позднее.