Дольщики «Октябрьского» боятся за квартиры из-за иска прокуратуры к «СМ. Сити»

Posted 5 октября, 06:51
Published 5 октября, 06:51
Modified 5 октября, 07:51
Updated 5 октября, 07:51
Читательница «Проспекта Мира» рассказала, что ее обеспокоила новость об иске к застройщику, так как ранее они купили квартиру в строящемся доме. Менеджер отдела продаж сказала ей, что пока не в курсе всех подробностей, но уверена, что «дома достроятся стопроцентно, все будет в порядке». Детальный ответ юристы подготовят позднее.
В прокуратуре нам сообщили, что строящиеся дома будут достраивать, а на дольщиках этот процесс никак не отразится, так как «предмет иска — взыскать сумму неосновательного обогащения».
В иске указано, что прокуратура требует взыскать 187,2 миллиона рублей.
Прокуратура считает, что земли приватизировали незаконно — Красноярск не мог отдать земли, которыми владел Красноярский край.
Согласно иску, в 1989 году заводу предоставили участок в переулке Телевизорном, 5в в бессрочное пользование. В 2000–2002 годы завод арендовал участок, а в 2009-м уже департамент горимущества мэрии Красноярска отдал его предприятию в собственность.
В 2021 году землю передали ООО «Телевизорный», которое позже преобразовалось в СЗ «Телевизорный». Компания разделила его на два участка. Один из них арендует Броневская. А второй поделили еще на шесть — на них строится жилой комплекс «Октябрьский».
Согласно информации с сайта «Дом.рф», стройку ЖК «Октябрьский» начали в 2023 году. К концу 2026 года планируется построить четыре дома почти на 1200 квартир, уже распродано 29% квартир.
Ранее похожие иски прокуратура подавала к УСК «Сибиряк» по поводу земель бывшего комбайнового завода, где строится ЖК «Новоостровский» — суд постановил забрать земли, так как «Сибиряк» не захотел идти на мировую и строить за свой счет школы и сади. Участки, где началось строительство, ведомство не изъяло, но требует взыскать больше полумиллиарда за неосновательное обогащения — сейчас идут заседания.
Схожий иск подали и к «Арбану» — о землях бывшей судоверфи на правом берегу (ЖК «Портовый»). Судебные разбирательства еще идут.
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