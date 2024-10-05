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Posted 5 октября, 05:42

Published 5 октября, 05:42

Modified 5 октября, 07:14

Updated 5 октября, 07:14

«Росатом» и богатейщий медиамагнат: кто владеет красноярскими заводами. Часть 2

«Росатом» и богатейщий медиамагнат: кто владеет красноярскими заводами. Часть 2

5 октября 2024, 05:42
Фото: yandex.ru
«Проспект Мира» продолжает разбираться в истории красноярских заводов и их владельцев. В прошлый раз мы рассказали далеко не обо всех заводах города, в этом материале вас ждут тайны «КрАЗа», тяготы асфальтового завода и история холодильников «Бирюса».

Про владельцев ЭВРЗ, Цементного завода, КрАМЗа, ХМЗ и Красцветмета читайте в первой части.

Красноярский машиностроительный завод

Панорама строительства заводаПанорама строительства завода
Разработанная специалистами завода врубовая машинаРазработанная специалистами завода врубовая машина
Панорама строительства завода. Фото: krskmz.ru

Один из самых узнаваемых заводов города появился в 1932 году под именем «Стройкрасмаш». До войны завод обеспечивал тяжелой машинерией золотые прииски и нефтяные месторождения: выпускал драги (такие цепные экскаваторы для подводной добычи), проходческие комбайны, врубовые машины, всяческие лебедки, клети и транспортеры для шахт, а также катера и баржи. Однако с началом Великой Отечественной войны все изменилось.

В 1941 году завод передали в подчинение наркомату вооружения и перепрофилировали под выпуск пушек, минометов, авиабомб, морских мин и чего только не. Даже после войны завод продолжал выпускать зенитные пушки, в том числе для самоходных артиллерийских установок.

Цех производства фугасных снарядовЦех производства фугасных снарядов
Разгонный блок ДМ-SL производства заводаРазгонный блок ДМ-SL производства завода
Цех производства фугасных снарядов. Фото: krskmz.ru

Пару лет «КрасМаш» производил детали для зерноуборочных комбайнов, долгое время выпускал холодильники «Бирюса». Сейчас завод специализируется на производстве ракетно-космической техники, самый известный продукт (с пока не очень понятной судьбой) — стратегические ракетные комплексы «Сармат». Ко всему прочему, на «КрасМаше» производят части для разгонных блоков ракет «Зенит» и «Протон», а также межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» для атомных подлодок «Дельфин».

Владельцы

Вряд ли будет открытием, что выпускающий стратегические ракеты для атомных подводных лодок завод принадлежит не частникам. С 2008 года завод входит в структуру «Роскосмоса», а управляет им совет директоров. По данным за 2022 год, в него входят:

  • Председатель Александр Скачков — директор департамента боевой ракетной техники «Роскосмоса»;
  • Заместитель председателя Алексей Суворов — замдиректора департамента боевой ракетной техники «Роскосмоса»;
  • Александр Зелепукин — начальник отдела департамента экономической безопасности «Роскосмоса»;
  • Владимир Дегтярь — генеральный директор АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева»;
  • Владимир Колмыков — генеральный директор АО «Научно — производственное объединение имени С. А. Лавочкина»;
  • Александр Гаврилов — генеральный директор АО «Красноярский машиностроительный завод».

Красфарма

Фото: svealevg.blogspot.com

Фармацевтический завод в Красноярске появился в 1959 году. Тогда он назывался «Красноярскмедпрепараты», он выпускал антибиотики — знакомые всем пенициллин и стрептомицин.

В 1966 году открылась линия по производству кровезаменителей на основе декстрана — эти препараты используются для поддержания кровотока и снабжения организма без непосредственно переливания крови. Это довольно дорогие препараты, но такую искусственную кровь можно переливать любому пациенту, к тому же в ней точно нет вирусов.

Искусственная кровь на основе декстрана сейчас считается не самой эффективной, но в 60-е годы это была прорывная технология. Сейчас, несмотря на дороговизну, во всем мире активно применяется перфторан, он же «голубая кровь».

Впрочем, вернемся к истории завода. До 1993 года он имел статус комбината, а потом стал привычным нам акционерным обществом «Красфарма». В девяностые завод продолжал активно работать. Множественные цеха выпускали антибиотики, искусственную кровь, разного рода инфузионные и физрастворы, включая растворы Рингера, гемодез, новокаин. Было и производство PVP — не солевого наркотика, а поливинилпирролидона, основы для производства таблеток.

Фото: kraspharma.ru

В 2000 году «Красфарма» вошла в состав холдинга «Валента Фармацевтика», однако уже в 2008 году холдинг продал контрольный пакет акций ООО «Русская компания химического инжиниринга» — эту продажу связали с мировым финансовым кризисом. Кризис тяжело отразился и на предприятии, в 2007–2008 годах завод накопил долгов в размере около двух миллионов долларов.

Тем не менее, «Красфарма» справилась с кризисом, получила новые заказы, расплатилась с кредиторами и сотрудниками. Дальнейшая история завода не такая интересная: с 2011 года шла модернизация, а сейчас завод продолжает расширять производства. К примеру, в 2021–2022 году «Красфарма» освоила производство новых антибиотиков: тигеклицина, азитромицина и ингастина.

Владельцы

Фото: b2b24.center

Последний раз «Красфарма» раскрывала свои данные три года назад. По состоянию на 2021 год в открытых источниках есть данные только о держателях половины акций завода — 25% принадлежат владельцу московской «Медикал лизинг-консалтинг» Василию Урлапову, еще 25% — владелице московской же «Технология-К» Лилии Иванченко.

66-летний Василий Урлапов родился в Омске, по специальности инженер. В бизнесе Урлапов с 1996 года — именно тогда, по его словам, ему предложили возглавить аптеку на Смоленской площади.

Впоследствии Урлапов открыл десять аптек под брендами «Геомед» и «МЛК». Однако заниматься розничной продажей лекарственных препаратов было низкорентабельно, так что бизнесмен занялся фтизиатрией — начал с продвижения американского противотуберкулезного препарата на российском рынке. Совместно с «Красфармой» его компания разработала новый противотуберкулезный препарат.

О Лилии Иванченко и ее компании «Технология-К» почти ничего не известно. Сложно даже сказать, чем занимается фирма — в ОКВЭД указаны деятельности агентств недвижимости, телерадиовещания, предоставления займов, юриспруденция, архитектура, страхование и другое.

Красноярский алюминиевый завод

Фото: архив

История Красноярского алюминиевого завода началась в 1955 году — именно тогда совет министров СССР принял решение о строительстве в Сибири целого комплекса алюминиевой промышленности. Туда вошел алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат и Кия-Шалтырский нефелиновый рудник в Кузбассе.

Завод строили с размахом — проект объявили комсомольской ударной стройкой и вложили немало усилий в создание крупнейшего алюминиевого завода страны. Первый металл предприятие выдало в 1964 году, а в 1968 году на КрАЗе начали строительство самого мощного в СССР цеха анодной массы.

Советы не жалели ресурсов на завод и вводили в эксплуатацию все новые электролизные цеха. Объемы производства алюминия росли, ставились все новые рекорды по перевыполнению планов, а заводчан с завидной регулярностью награждали медалями ударников производства.

Кризис случился в 90-е, когда завод начал снижать обороты производства. В то время КрАЗ активно эксплуатировала британская торговая компания Trans World Group, в России ее представляли братья Черные — она напрямую или через офшоры владела долями в Братском, Красноярском, Саянском и Надвоицком алюминиевых заводах, Новолипецком металлургическом комбинате и Новосибирском электродном заводе. Тогда КрАЗ погряз в толлинге.

Суть толлинга заключалась в переработке иностранного сырья на мощностях местных предприятий, российские заводы с этой схемы получали совсем небольшую прибыль. По факту, алюминиевая промышленность страны в начале 90-х выпала из правового поля России — нелицензированный алюминий уходил за рубеж почти без таможенных пошлин, а силовики даже не могли получить документацию по заводам, ведь весь документооборот производился в Британии.

Фото: «Русал»

Дальше — хуже. В середине 90-х начались так называемые «алюминиевые войны». В правление заводов входили местные бизнесмены, они не полностью принадлежали британцам. Немалую роль в этом сыграл криминальный авторитет Анатолий Быков, подружившийся с братьями Черными. Именно он впоследствии и нанес TWG удар в спину, попросту вычеркнув партнеров из списка акционеров завода.

Ответ не заставил себя ждать — британцы прислали на заводы своих вооруженных «быков», не обошлось без кровопролития. По слухам, киллеры TWG могли застрелить заместителя гендиректора завода Вадима Яфясова и его бывшего начальника Олега Кантора.

Быков силой удерживал завод до 1996 года. Тогда для TWG настали не лучшие дни — британцы лишились покровителей во власти, а братья Черные погрязли во внутренних конфликтах и утратили контроль над ситуацией. Через пару лет Быков попал в опалу губернатора Александра Лебедя и покинул страну. В то же время бизнесмен Олег Дерипаска начал выкупать акции алюминиевых заводов и вскоре получил контроль над КрАЗом. В 2000 году Дерипаска создал компанию «Русский алюминий» и выкупил доли бывших владельцев из TWG.

С тех пор завод входит в состав холдинга «Русал». О его основателе Олеге Дерипаске мы писали в прошлой части истории красноярских заводов.

Красноярский завод холодильников «Бирюса»

Фото: krskmz.ru

О знаменитых «неубиваемых» холодильниках «Бирюса» мы уже упоминали в истории «КрасМаша» — ведь их производство стартовало в августе 1963 года на базе именно машиностроительного завода. Однако фактически это два разных предприятия, кроме того — у них разные владельцы.

Серийный выпуск холодильников начался в 1964 году, причем уже через три года их начали экспортировать в Европу. Холодильники «Бирюса» под брендом Snowcap стояли в домах англичан, германцев и французов. Красноярские холодильники продавали и под марками Zanussi, Thomson, Brandt и Electrolux. В мае 1982 года завод отметил выпуск десятимиллионного холодильника.

Фото: krskmz.ru

Однако в 1993 году красноярский завод холодильников приватизировали, с тех пор предприятие находилось в частных руках. Завод продолжает выпускать холодильники и морозильные камеры, кроме того, там производят лари и витрины для магазинов. Однако с 2008 года у завода больше нет полного цикла производства — завод перестал производить собственные мотор-компрессоры и ставит в холодильники импортное оборудование.

В 2019 году на территории «КрасМаша» случился страшный пожар, однако горели не ракеты — огонь охватил цех готовой продукции «Бирюсы», сгорело порядка 50 тысяч холодильников. Возгорание на заводе тушили целых два дня. В 2023 году еще один пожар — теперь горел склад на Свердловской, площадь пожара превысила 13 тысяч квадратных метров.

Владельцы

Вадим Степаненко. Ему же принадлежат крупные доли в «Русском радио — Красноярск» и «Красноярской вещательной компании» — это то самое «Радио Дача», которое на всю громкость включает ваш нелюбимый сосед по участку.

Вадим Степаненко входит в число самых богатых красноярцев согласно рейтингу «Проспекта Мира».

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Красноярский асфальтобетонный завод

Фото: АО «АБЗ»

Красноярский асфальтобетонный завод в силу специфики не может похвастать богатой историей. Его учредили в 1950 году приказом Крайкомхоза, тогда он располагался на Маерчака. Через десять лет Горисполком Красноярска отрядил под завод землю в Кировском районе, где завод существует до сих пор.

В 1993 году завод стал унитарным предприятием, через год — акционерным обществом. Однако до сих пор завод так и не приватизировали, по данным на 2016 год 51% владел «Краском», а 48,99% департамент городского имущества. «Краском» уже продал свои акции, а вот мэрия пока не нашла покупателя на свой пакет.

Не то чтобы завод не пытались приватизировать. Мэрия в 2019 году назвала предприятие убыточным и решила продать свою часть акций. Однако все обернулось скандалом. На первый аукцион никто не заявился, на второй — только строительная компания «Сибиряк» бизнесмена Владимира Егорова. Мэрия не хотела заключать договор купли-продажи с единственным участником, «Сибиряк» пошел в суд, но хоть отказ и признали незаконным, обязывать мэрия продать акции суд не стал.

Тем временем завод пережил пожар, в 2022-23 года вышел на прибыль, но тут же потонул в исковых заявлениях от кредиторов. Сейчас завод просят обанкротить — с него требуют почти 22 миллиона рублей. Завод обвиняет в проблемах мэрию, которая якобы запретила подрядчикам закупать у предприятия асфальт. Однако в мэрии это отрицают.

Учитывая, что завод не раскрывал своих акционеров с 2016 года, достоверно сказать, кому сейчас принадлежит половина АБЗ, невозможно. Кроме того, за восемь лет мог неоднократно смениться и совет директоров.

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