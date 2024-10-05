В Красноярск пришли последние теплые дни. Как долго продержится такая погода?

Сейчас сервисы с прогнозом погоды показывают, что в ближайшие три дня, 5–7 октября, температура будет варьироваться от 15 до 17 градусов днем, а ночью от 2 до 7 градусов. Затем в город придут холода — температура уже не будет выше 10 градусов.