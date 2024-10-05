В Красноярск пришли последние теплые дни. Как долго продержится такая погода?

Posted 5 октября, 05:06
Published 5 октября, 05:06
Modified 5 октября, 06:34
Updated 5 октября, 06:34
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в начале месяца дал прогноз погоды на октябрь. Он рассказал, что 5 октября начнет постепенно теплеть, к 6 октября ожидается 13 градусов тепла, а 7 октября до 20 градусов. Ночью будет от 2 до 7 градусов.
Сейчас сервисы с прогнозом погоды показывают, что в ближайшие три дня, 5–7 октября, температура будет варьироваться от 15 до 17 градусов днем, а ночью от 2 до 7 градусов. Затем в город придут холода — температура уже не будет выше 10 градусов.
Ульянов сообщал, что в целом в октябре среднемесячная температура будет выше климатических значений — норма составляет 2,3 градуса, а превышение прогнозируется на 1…1,5 градуса.
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