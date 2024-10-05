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Posted 5 октября, 05:06

Published 5 октября, 05:06

Modified 5 октября, 06:34

Updated 5 октября, 06:34

Синоптик рассказал, на сколько пришло последнее осеннее потепление в Красноярск

В Красноярск пришли последние теплые дни. Как долго продержится такая погода?

5 октября 2024, 05:06
Фото: prmira.ru

Синоптик рассказал, на сколько пришло последнее осеннее потепление в Красноярск

В Красноярск 5 октября пришло последнее потепление — столбики термометров покажут +15 градусов. По данным синоптиков, такое тепло задержится на три дня.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в начале месяца дал прогноз погоды на октябрь. Он рассказал, что 5 октября начнет постепенно теплеть, к 6 октября ожидается 13 градусов тепла, а 7 октября до 20 градусов. Ночью будет от 2 до 7 градусов.

Сейчас сервисы с прогнозом погоды показывают, что в ближайшие три дня, 5–7 октября, температура будет варьироваться от 15 до 17 градусов днем, а ночью от 2 до 7 градусов. Затем в город придут холода — температура уже не будет выше 10 градусов.

Фото: Яндекс. Погода

Ульянов сообщал, что в целом в октябре среднемесячная температура будет выше климатических значений — норма составляет 2,3 градуса, а превышение прогнозируется на 1…1,5 градуса.

Ранее мы рассказывали, что в Красноярске в конце сентября выпал снег.

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#Владислав Савончик#Погода#Красноярск#Климат#УГМС#Дмитрий Ульянов#Тепло#Снег#Октябрь#Температура#Синоптики
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