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Posted 5 октября, 05:24

Published 5 октября, 05:24

Modified 5 октября, 05:41

Updated 5 октября, 05:41

На трассе Красноярского края произошла смертельная авария с тремя грузовиками

На трассе Красноярского края произошла смертельная авария с тремя грузовиками

5 октября 2024, 05:24
Фото: МВД 24
В Нижнеингашском районе вечером 4 октября около села Тины на 1 135 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария.

Как сообщили в полиции, 46-летний водитель автовоза «Вольво» ехал со стороны Красноярска в сторону Иркутска. Он начала обгонять другой грузовик, выехал на встречку и столкнулся с этой машину, а затем влетел в «Хино».

Фото: МВД 24

40-летний водитель «Хино» от полученных травм скончался на месте, водитель «Вольво» с травмами доставлен в больницу.

Выясняются обстоятельства происшествия.

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#Владислав Савончик#Происшествия#ДТП#Красноярск#Полиция#Сибирь#Грузовики
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