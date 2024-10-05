prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 02:26

Published 5 октября, 02:26

Modified 5 октября, 06:49

Updated 5 октября, 06:49

В Красноярске прокуратура требует забрать у «СМ. Сити» земли в Телевизорном

В Красноярске прокуратура требует забрать у «СМ. Сити» земли в Телевизорном

5 октября 2024, 02:26
Фото: наш. дом.рф
Прокуратура Красноярского края требует вернуть краю земли в переулке Телевизорный, где группа «СМ.Сити» строит ЖК «Октябрьский», и взыскать с застройщика 187,2 миллиона рублей.

Как сообщили в Арбитражном суде края, иск подали к СЗ «Телевизорный», ОАО «Завод электромонтажных изделий» (ЗЭМИ), департаменту горимущества мэрии и ИП Броневской. Прокурор требует лишить застройщика права собственности на территорию ЗЭМИ и взыскать 187,2 миллиона рублей неосновательного обогащения.

Кроме того, прокурор просит признать недействительным договор аренды на участок между ЗЭМИ и владелицей местного магазина морепродуктов «У Марианны» ИП Броневской.

Фото: наш. дом.рф

Прокуратура считает, что земли приватизировали незаконно — Красноярск не мог отдать земли, которыми владел Красноярский край.

Раньше участком в 4,3 гектара владел край. Согласно иску, в 1989 году заводу предоставили участок в переулке Телевизорном, 5в в бессрочное пользование. В 2000–2002 годы завод арендовал участок, а в 2009-м уже департамент горимущества мэрии Красноярска отдал его предприятию в собственность.

В 2021 году землю передали ООО «Телевизорный», которое позже преобразовалось в СЗ «Телевизорный». Компания разделила его на два участка. Один из них арендует Броневская. А второй поделили еще на шесть — на них строится жилой комплекс «Октябрьский».

Иск приняли к производству, предварительное судебное заседание у назначено на 7 ноября.

Согласно информации с сайта «Дом.рф», стройку ЖК «Октябрьский» начали в 2023 году. К концу 2026 году планируется построить четыре дома почти на 1200 квартир, уже распродано 29% квартир.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в «СМ.Сити»

Ранее похожие иски прокуратура подавала к УСК «Сибиряк» по поводу земель бывшего комбайнового завода, где строится ЖК «Новоостровский» — суд постановил забрать земли, так как «Сибиряк» не захотел идти на мировую и строить за свой счет школы и сади.

Схожий иск подали и к «Арбану» — о землях бывшей судоверфи на правом берегу (ЖК «Портовый»). Судебные разбирательства еще идут.

Читайте также:
Элитному застройщику не разрешили строить ЖК на месте заброшенного лагеря в УдачномЖильцы «Преображенского» жалуются на лопнувшие стеклопакеты. Что говорит застройщик?Земли «Златоулочки» национализировали — застройщик обманул людей на сотни миллионов
#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Прокуратура#Земля#Прокурор#Арбитражный суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика