В Красноярске прокуратура требует забрать у «СМ. Сити» земли в Телевизорном

Posted 5 октября, 02:26
Published 5 октября, 02:26
Modified 5 октября, 06:49
Updated 5 октября, 06:49
Как сообщили в Арбитражном суде края, иск подали к СЗ «Телевизорный», ОАО «Завод электромонтажных изделий» (ЗЭМИ), департаменту горимущества мэрии и ИП Броневской. Прокурор требует лишить застройщика права собственности на территорию ЗЭМИ и взыскать 187,2 миллиона рублей неосновательного обогащения.
Кроме того, прокурор просит признать недействительным договор аренды на участок между ЗЭМИ и владелицей местного магазина морепродуктов «У Марианны» ИП Броневской.
Прокуратура считает, что земли приватизировали незаконно — Красноярск не мог отдать земли, которыми владел Красноярский край.
Раньше участком в 4,3 гектара владел край. Согласно иску, в 1989 году заводу предоставили участок в переулке Телевизорном, 5в в бессрочное пользование. В 2000–2002 годы завод арендовал участок, а в 2009-м уже департамент горимущества мэрии Красноярска отдал его предприятию в собственность.
В 2021 году землю передали ООО «Телевизорный», которое позже преобразовалось в СЗ «Телевизорный». Компания разделила его на два участка. Один из них арендует Броневская. А второй поделили еще на шесть — на них строится жилой комплекс «Октябрьский».
Иск приняли к производству, предварительное судебное заседание у назначено на 7 ноября.
Согласно информации с сайта «Дом.рф», стройку ЖК «Октябрьский» начали в 2023 году. К концу 2026 году планируется построить четыре дома почти на 1200 квартир, уже распродано 29% квартир.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в «СМ.Сити»
Ранее похожие иски прокуратура подавала к УСК «Сибиряк» по поводу земель бывшего комбайнового завода, где строится ЖК «Новоостровский» — суд постановил забрать земли, так как «Сибиряк» не захотел идти на мировую и строить за свой счет школы и сади.
Схожий иск подали и к «Арбану» — о землях бывшей судоверфи на правом берегу (ЖК «Портовый»). Судебные разбирательства еще идут.
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