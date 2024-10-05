В Красноярском крае в два раза увеличат Богучанский алюминиевый завод

В 2025 году в районе Таежного планируют начать строить вторую очередь Богучанского алюминиевого завода. Его мощность увеличат в два раза: c 298 тысяч тонн до 596 тысяч тонн алюминия в год. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Ожидается, что до 2030 года будут поэтапно вводить третий и четвертый пусковые комплексы завода, рассказала вице-президент АО «РУСАЛ Менеджмент» Елена Безденежных. По планам, вторая очередь завода создаст около 1300 рабочих мест. В поселке «с учетом запроса специалистов и членов их семей на жилищную, социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру» запланируют строительство необходимых объектов. С 2007 года в Богучанском и Кежемском районах края строилась Богучанская ГЭС и первая очередь Богучанского алюминиевого завода. ГЭС мощностью в 3 МВт открыли в 2012-м, а завод запустили в 2016-м, а официально открыли в 2019-м. По данным сервиса «Спарка», в 2020 году БоАЗ выручил 34,6 миллиарда рублей, получил чистую прибыль в 280 миллионов. Данных о финансовых результатах за последние годы нет. Читайте также: Строитель сирийского метро, чиновники и фотограф: кто владеет красноярскими заводами Асфальтобетонный завод обвинил мэрию Красноярска в лоббизме и срыве дорожного ремонта