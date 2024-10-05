Ванна белее снега: как за полчаса полностью убрать желтизну

Если желтый налет образовался на акриле, то работайте осторожно: используйте мягкую губку с мыльными растворами либо специальными гелям. Например, приготовьте пасту из хозяйственного мыла (измельчить его, растворить в воде до консистенции геля и нанести на стенки ванной). Средство достаточно оставить на несколько минут. После этого помойте стенки мягкой губкой и сполосните водой.