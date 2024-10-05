prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 10:41

Published 5 октября, 10:41

Modified 5 октября, 11:23

Updated 5 октября, 11:23

Владельцы скандального «Сисима» вошли в топ богатых. В их артели погибли 20 рабочих

Владельцы скандального «Сисима» вошли в топ богатых. В их артели погибли 20 рабочих

5 октября 2024, 10:41
Фото: Прокуратура Красноярского края
Владельцы скандальной золотодобывающей компании «Сисим» поднялись в рейтинге богатейших красноярцев. В артели в 2019 году погибли 20 человек, а на приисках все еще находят нарушения.

В топ-100 богатых попали промышленник Алексей Гурьянов и его семья. Они владеют холдингом «Сибзолото», куда входят скандальная артель старателей «Сисим» и ряд других, чуть менее скандальных артелей. Также в списке Максим Ковальков — еще один совладелец скандального холдинга «Сибзолото», именно он виновен в гибели 20 рабочих.

Алексей ГурьяновАлексей Гурьянов
Максим КовальковМаксим Ковальков
Алексей Гурьянов. Фото: соцсети

Гурьянов в рейтинге 2021 года был на 16 месте, за три года он поднялся на шестое место с активами на 4,1 млрд рублей, доходом в 11,2 млрд и прибылью в 767,9 млн. Ковальков поднялся с 51 на 49 место с активами на 952 млн рублей, доходом в 3 млрд и прибылью в 146,9 млн.

100 самых богатых красноярцев в 2024 году. Большой рейтинг «Проспекта Мира»
Узнать подробнее

Ночью 19 октября 2019 года на технологическом водоеме реки Сейба прорвало каскад из шесть дамб, которые незаконно возвел «Сисим». Волной воды и грязи смыло два общежития, в которых находились 72 рабочих-золотодобытчика. Погибли 20 человек, ущерб природе составил 363,5 млн рублей.

В феврале 2024 года Курагинский районный суд приговорил Ковалькова, который являлся гендиректором, к 4 годам лишения свободы, начальнику участка и горному мастеру дали меньше 3,5 лет. Все отбывают срок в колониях-поселениях.

Прокуратура сообщает, что «Сисим» продолжает нарушать правила охраны труда и экологические нормы. Например, отработанные воды сливают в реку, еще «Сисим» не провел рекультивацию участка, которым предприятию запретили пользоваться после ЧП в 2019 году — из-за этого загрязненная вода по-прежнему попадает в Сейбу.

По данным сервиса «Спарк», доходы «Сисим» за прошлый год составили 3,5 млрд рублей, выручка от продажи 3,3 млрд, чистая прибыль — 78 млн рублей.

Читайте также:
«Роскосмос» и богатейший медиамагнат: кто владеет красноярскими заводами. Часть 2Подследственный владелец «Сибиряка» Егоров вошел в топ-10 богатейших красноярцевБогатейший красноярец продает за полмиллиарда землю недалеко от дома мэра Логинова
#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#Промышленность#Прокуратура#ЧП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика