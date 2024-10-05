Владельцы скандального «Сисима» вошли в топ богатых. В их артели погибли 20 рабочих

Posted 5 октября, 10:41
Published 5 октября, 10:41
Modified 5 октября, 11:23
Updated 5 октября, 11:23
В топ-100 богатых попали промышленник Алексей Гурьянов и его семья. Они владеют холдингом «Сибзолото», куда входят скандальная артель старателей «Сисим» и ряд других, чуть менее скандальных артелей. Также в списке Максим Ковальков — еще один совладелец скандального холдинга «Сибзолото», именно он виновен в гибели 20 рабочих.
Гурьянов в рейтинге 2021 года был на 16 месте, за три года он поднялся на шестое место с активами на 4,1 млрд рублей, доходом в 11,2 млрд и прибылью в 767,9 млн. Ковальков поднялся с 51 на 49 место с активами на 952 млн рублей, доходом в 3 млрд и прибылью в 146,9 млн.
Ночью 19 октября 2019 года на технологическом водоеме реки Сейба прорвало каскад из шесть дамб, которые незаконно возвел «Сисим». Волной воды и грязи смыло два общежития, в которых находились 72 рабочих-золотодобытчика. Погибли 20 человек, ущерб природе составил 363,5 млн рублей.
В феврале 2024 года Курагинский районный суд приговорил Ковалькова, который являлся гендиректором, к 4 годам лишения свободы, начальнику участка и горному мастеру дали меньше 3,5 лет. Все отбывают срок в колониях-поселениях.
Прокуратура сообщает, что «Сисим» продолжает нарушать правила охраны труда и экологические нормы. Например, отработанные воды сливают в реку, еще «Сисим» не провел рекультивацию участка, которым предприятию запретили пользоваться после ЧП в 2019 году — из-за этого загрязненная вода по-прежнему попадает в Сейбу.
По данным сервиса «Спарк», доходы «Сисим» за прошлый год составили 3,5 млрд рублей, выручка от продажи 3,3 млрд, чистая прибыль — 78 млн рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93