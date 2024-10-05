Владельцы скандального «Сисима» вошли в топ богатых. В их артели погибли 20 рабочих

Гурьянов в рейтинге 2021 года был на 16 месте, за три года он поднялся на шестое место с активами на 4,1 млрд рублей, доходом в 11,2 млрд и прибылью в 767,9 млн. Ковальков поднялся с 51 на 49 место с активами на 952 млн рублей, доходом в 3 млрд и прибылью в 146,9 млн.