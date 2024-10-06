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Posted 6 октября, 03:40

Published 6 октября, 03:40

Modified 6 октября, 07:04

Updated 6 октября, 07:04

Красноярск появится на 10-рублевой монете

Красноярск появится на 10-рублевой монете

6 октября 2024, 03:40
В 2026 году Банк России собирается выпустить памятную монету с изображением Красноярска в серии «Города трудовой доблести».

Она будет сделана из недрагоценного металла, номиналом 10 рублей. В мэрии Красноярска рассказали, что красноярцы могут решить, что будет изображено на монете.

Жителям предлагают оставить свои варианты в комментариях паблика мэрии. Нужно, чтобы идеи были связаны с тем, что Красноярск — город трудовой доблести. Итоги подведут через неделю.

В комментариях предлагают изобразить пушку «Красмаша», которую завод выпускал в годы войны.

Памятные монеты этой серии выходят с 2024 года. Сейчас уже есть монеты с изображением памятных мест Омска, Новосибирска, Иркутска, Новокузнецка и других.

  • Красноярск получил звание города трудовой доблести в 2021 году. Это означает, что жители внесли существенный вклад во время Великой Отечественной войны, выпуская военную и гражданскую продукцию на предприятиях, которые располагались на территории города.
#Город#Общество#Красноярск#ЦБ#Монета
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