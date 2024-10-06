Красноярск появится на 10-рублевой монете

Posted 6 октября, 03:40
Published 6 октября, 03:40
Modified 6 октября, 07:04
Updated 6 октября, 07:04
Она будет сделана из недрагоценного металла, номиналом 10 рублей. В мэрии Красноярска рассказали, что красноярцы могут решить, что будет изображено на монете.
Жителям предлагают оставить свои варианты в комментариях паблика мэрии. Нужно, чтобы идеи были связаны с тем, что Красноярск — город трудовой доблести. Итоги подведут через неделю.
В комментариях предлагают изобразить пушку «Красмаша», которую завод выпускал в годы войны.
Памятные монеты этой серии выходят с 2024 года. Сейчас уже есть монеты с изображением памятных мест Омска, Новосибирска, Иркутска, Новокузнецка и других.
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