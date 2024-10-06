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Posted 6 октября, 07:24

Published 6 октября, 07:24

Modified 6 октября, 15:47

Updated 6 октября, 15:47

Красноярск стоит в нелюбимой пробке на выезде. Кто-то едет смотреть на кинкажу!

Красноярск стоит в нелюбимой пробке на выезде. Кто-то едет смотреть на кинкажу!

6 октября 2024, 07:24
В воскресенье, 6 октября, красноярцы встали в традиционные выходные пробки. На улице теплая погода, поэтому многие поехали в сторону зоопарка, Столбов и Дивногорска.

Затор образовался на Свердловской улице. На картах красноярцы оставляют сообщения. Одни пишут о своих планах, другие шутят, третьи злятся.

«Скинь трек кайфовый»

«Все на дачу едут»

«Похоже, поход на Такмак отменяется»

«Как назло едешь домой и очень хочешь в туалет, а город едет на Столбы, в „Роев ручей“ и Дивный»

«Ой, кто это? Вон там кинкажу ждет нас в зоопарке»

В других частях города тоже есть пробки. Например, на Свободном, Калинина и Киренского.

  • В Красноярске пробки в выходные дни летом наблюдались регулярно. Машины часто стояли на Свердловской в сторону зоопарка «Роев ручей», «Столбов» и выезда из города.
  • В зоопарке, например, говорили «ПМ», что в летние месяцы у них действительно наплыв посетителей.
  • К концу выходных заторы наблюдались в сторону города.
  • Движение затрудняли и перекрытия из-за подготовки к строительству метро.
  • С началом осени в Красноярск вернулись 9-балльные пробки. На дороги выходит больше общественного транспорта, сезон отпусков, дач и каникул заканчивается, продолжаются дорожные ремонты, в центре из-за метро изменена схема движения.
#Красноярск#Дороги#Столбы#Дивногорск#Зоопарк#Пробки#Выходные#Затор#2ГИС
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