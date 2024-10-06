Красноярскому регбисту сломали лицо во время чемпионата России. Его увезли на скорой

Posted 6 октября, 06:24
Published 6 октября, 06:24
Modified 6 октября, 07:03
Updated 6 октября, 07:03
Это произошло в субботу в Красноярске во время матча за третье место чемпионата России по регби. Игра проходила между «Красным Яром» и «Локомотивом» из Пензы.
Инцидент произошел в начале игры, Сангинов столкнулся с оппонентом Валерием Хлутковым.
Сангинов столкнулся с игроком «Локомотива» Валерием Хлутковым. В этот момент он получил удар в грудь коленом, после чего оппонент упал на голову Сангинова. Пострадавший игрок не смог подняться.
Сперва к регбисту подошли врачи клуба, затем на поле выехала машина скорой.
В клубе сообщили, что у Сангинова перелом лицевой кости и рёбер. Он в больнице, его состояние стабильно.
Игра закончилась со счетом 12:31 в пользу «Локомотива». Они заняли третье место в чемпионате, «Красный Яр» — четвертое.
«Красный Яр» назвал свой прошедший сезон игр плохим. Пострадавшему игроку пожелали скорейшего выздоровления.
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