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Posted 6 октября, 06:24

Published 6 октября, 06:24

Modified 6 октября, 07:03

Updated 6 октября, 07:03

Красноярскому регбисту сломали лицо во время чемпионата России. Его увезли на скорой

Красноярскому регбисту сломали лицо во время чемпионата России. Его увезли на скорой

6 октября 2024, 06:24
Фото: трансляция матча /vk.com/yarugby
Игрока красноярского регбийного клуба «Красный Яр» Хушнуда Сангинова увезли с поля на машине скорой помощи.

Это произошло в субботу в Красноярске во время матча за третье место чемпионата России по регби. Игра проходила между «Красным Яром» и «Локомотивом» из Пензы.

Инцидент произошел в начале игры, Сангинов столкнулся с оппонентом Валерием Хлутковым.

Сангинов столкнулся с игроком «Локомотива» Валерием Хлутковым. В этот момент он получил удар в грудь коленом, после чего оппонент упал на голову Сангинова. Пострадавший игрок не смог подняться.

Сперва к регбисту подошли врачи клуба, затем на поле выехала машина скорой.

В клубе сообщили, что у Сангинова перелом лицевой кости и рёбер. Он в больнице, его состояние стабильно.

Игра закончилась со счетом 12:31 в пользу «Локомотива». Они заняли третье место в чемпионате, «Красный Яр» — четвертое.

«Красный Яр» назвал свой прошедший сезон игр плохим. Пострадавшему игроку пожелали скорейшего выздоровления.

#Спорт#Красный яр#Травма#Матч#Регби
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