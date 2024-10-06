Кто самый богатый человек в Красноярском крае?

Posted 6 октября, 14:43
Published 6 октября, 14:43
Modified 6 октября, 15:13
Updated 6 октября, 15:13
Для рейтинга мы взяли официальную финансовую отчетность компаний из баз «Спарк-Интерфакс» и «Контур.Фокус». Компании, зарегистрированные в Красноярском крае, были распределены по показателям чистых активов, выручки и чистой прибыли за 2023 год.
Из списка мы исключили государственные, краевые и муниципальные предприятия, а также компании, которые принадлежат федеральным холдингам.
«ПМ» исключил из списка владельцев, которые зарегистрированы в других регионах, но оставил предпринимателей, которые переехали из Красноярского края, хотя сохранили здесь бизнес.
С учетом этих критериев первое место в списке «ПМ» занял 69-летний Владимир Гуриев.
Активы ₽24 691 248 856
Выручка ₽25 901 646 187
Прибыль ₽4 704 540 439
Он является одним из владельцев Новоангарского обогатительного и Горевского горно-обогатительного комбинатов. Оба предприятия за год принесли бизнесмену более 3,4 миллиарда рублей. Еще миллиард Гуриев заработал на компаниях «Меркурий Майнинг», «Гудмаш» и «Торговый дом „НОК“».
Он владеет футбольным клубом «Алания» в родной Северной Осетии. Семья бизнесменов стала учредителем «Алании» в 2019 году и тогда заявила, что клуб должен вернуться в «элиту российского футбола». Гуриев-старший является президентом ФК, его сын Данил — вице-президентом. Клуб выступает в ФНЛ (после премьер-лиги) и сейчас занимает 16 место из 18, «Енисей» находится на десятом месте.
В Северной Осетии Гуриев строит парк развлечений с канатной дорогой, колесом обозрения, гостиницами и другими развлечениями и горнолыжный комплекс «Мамисон» — долгострой, который хотят превратить в «грандиозный» курорт. За прошлый год Гуриев потерял на этих проектах более 154 миллионов.
Данил Гуриев владеет в Красноярске компанией «Гуриати», которая производит гранит и мрамор для проектов в сфере городского благоустройства. Их добывают на собственных месторождениях в Красноярском крае и Хакасии. Также он имеет долю в нескольких красноярских и осетинских компаниях.
Суммы, указанные в рейтинге, не считаются личным доходом бизнесменов из списка. Чистая прибыль — это деньги на счетах компаний, которые собственник может выплатить себе в качестве дивидендов или вложить в развитие бизнеса. Чистые активы — это сумма, которая достанется владельцам компании после продажи всех ее активов и погашения долгов.
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