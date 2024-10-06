Кто самый богатый человек в Красноярском крае?

Суммы, указанные в рейтинге, не считаются личным доходом бизнесменов из списка. Чистая прибыль — это деньги на счетах компаний, которые собственник может выплатить себе в качестве дивидендов или вложить в развитие бизнеса. Чистые активы — это сумма, которая достанется владельцам компании после продажи всех ее активов и погашения долгов.