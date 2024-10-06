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Posted 6 октября, 14:43

Published 6 октября, 14:43

Modified 6 октября, 15:13

Updated 6 октября, 15:13

Кто самый богатый человек в Красноярском крае?

Кто самый богатый человек в Красноярском крае?

6 октября 2024, 14:43
«Проспект Мира» составил рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Красноярского края. Первое место в нем занял Владимир Гуриев.

Для рейтинга мы взяли официальную финансовую отчетность компаний из баз «Спарк-Интерфакс» и «Контур.Фокус». Компании, зарегистрированные в Красноярском крае, были распределены по показателям чистых активов, выручки и чистой прибыли за 2023 год.

Из списка мы исключили государственные, краевые и муниципальные предприятия, а также компании, которые принадлежат федеральным холдингам.

«ПМ» исключил из списка владельцев, которые зарегистрированы в других регионах, но оставил предпринимателей, которые переехали из Красноярского края, хотя сохранили здесь бизнес.

100 самых богатых красноярцев в 2024 году. Большой рейтинг «Проспекта Мира»
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С учетом этих критериев первое место в списке «ПМ» занял 69-летний Владимир Гуриев.

Активы ₽24 691 248 856

Выручка ₽25 901 646 187

Прибыль ₽4 704 540 439

Он является одним из владельцев Новоангарского обогатительного и Горевского горно-обогатительного комбинатов. Оба предприятия за год принесли бизнесмену более 3,4 миллиарда рублей. Еще миллиард Гуриев заработал на компаниях «Меркурий Майнинг», «Гудмаш» и «Торговый дом „НОК“».

Он владеет футбольным клубом «Алания» в родной Северной Осетии. Семья бизнесменов стала учредителем «Алании» в 2019 году и тогда заявила, что клуб должен вернуться в «элиту российского футбола». Гуриев-старший является президентом ФК, его сын Данил — вице-президентом. Клуб выступает в ФНЛ (после премьер-лиги) и сейчас занимает 16 место из 18, «Енисей» находится на десятом месте.

Фото: ФК «Алания»

В Северной Осетии Гуриев строит парк развлечений с канатной дорогой, колесом обозрения, гостиницами и другими развлечениями и горнолыжный комплекс «Мамисон» — долгострой, который хотят превратить в «грандиозный» курорт. За прошлый год Гуриев потерял на этих проектах более 154 миллионов.

Данил Гуриев владеет в Красноярске компанией «Гуриати», которая производит гранит и мрамор для проектов в сфере городского благоустройства. Их добывают на собственных месторождениях в Красноярском крае и Хакасии. Также он имеет долю в нескольких красноярских и осетинских компаниях.

Суммы, указанные в рейтинге, не считаются личным доходом бизнесменов из списка. Чистая прибыль — это деньги на счетах компаний, которые собственник может выплатить себе в качестве дивидендов или вложить в развитие бизнеса. Чистые активы — это сумма, которая достанется владельцам компании после продажи всех ее активов и погашения долгов.

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