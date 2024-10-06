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Posted 6 октября, 10:55

Published 6 октября, 10:55

Modified 6 октября, 11:38

Updated 6 октября, 11:38

На Калинина сразу троих человек сбили на переходе

На Калинина сразу троих человек сбили на переходе

6 октября 2024, 10:55
Фото: ГАИ Красноярского края
В Красноярске на улице Калинина сбили троих человек на переходном переходе.

Видео ДТП появилось в паблике «ЧП Красноярск». Судя по данным с записи, авария произошла 6 октября около 14:55.

На кадрах с камеры видно, как к переходу подошли трое людей. Перед ними остановился грузовик, и они начали переходить дорогу. Но на второй полосе ехал легковой автомобиль, водитель которого не остановился. Машина сбила всех пешеходов. Людей отбросило в сторону.

Видео: vk.com/kraschp.

Как видно, водитель выбежал из машины к пострадавшим. Некоторые из них начали подниматься сами, к месту ДТП побежали очевидцы.

«Проспекту Мира» в ГАИ сказали, что уточняют информацию.

#Видео#Общество#Происшествия#ДТП#Авария#Калинина#ГАИ#Переход
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