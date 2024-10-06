На Калинина сразу троих человек сбили на переходе

Posted 6 октября, 10:55
Published 6 октября, 10:55
Modified 6 октября, 11:38
Updated 6 октября, 11:38
Видео ДТП появилось в паблике «ЧП Красноярск». Судя по данным с записи, авария произошла 6 октября около 14:55.
На кадрах с камеры видно, как к переходу подошли трое людей. Перед ними остановился грузовик, и они начали переходить дорогу. Но на второй полосе ехал легковой автомобиль, водитель которого не остановился. Машина сбила всех пешеходов. Людей отбросило в сторону.
Как видно, водитель выбежал из машины к пострадавшим. Некоторые из них начали подниматься сами, к месту ДТП побежали очевидцы.
«Проспекту Мира» в ГАИ сказали, что уточняют информацию.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93