На Калинина сразу троих человек сбили на переходе

На кадрах с камеры видно, как к переходу подошли трое людей. Перед ними остановился грузовик, и они начали переходить дорогу. Но на второй полосе ехал легковой автомобиль, водитель которого не остановился. Машина сбила всех пешеходов. Людей отбросило в сторону.