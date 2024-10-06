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Posted 6 октября, 11:19

Published 6 октября, 11:19

Modified 6 октября, 11:29

Updated 6 октября, 11:29

На переходе на Калинина сбили троих подростков. Все они в больнице

На переходе на Калинина сбили троих подростков. Все они в больнице

6 октября 2024, 11:19
Фото: ГАИ Красноярского края
В аварии на Калинина пострадали подростки. Они в больнице.

Авария произошла 6 октября около 14:55 на переходе на улице Калинина — там нет светофора. Видео ДТП появилось в паблике «ЧП Красноярск».

Фото: ГАИ Красноярского края

Как сообщили в ГАИ, сегодня днем 30-летний водитель «Ниссана» сбил троих молодых людей — двух девушек 14 лет и юношу 12 лет.

Всех троих доставили в медучреждение. В ГАИ сказали «Проспекту Мира», что, по предварительным данным, подростки находятся не в тяжелом состоянии. Информации по диагнозам пока нет.

#Видео#Общество#Происшествия#ДТП#Авария#Калинина#ГАИ#Переход
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