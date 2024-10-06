На переходе на Калинина сбили троих подростков. Все они в больнице

Posted 6 октября, 11:19
Published 6 октября, 11:19
Modified 6 октября, 11:29
Updated 6 октября, 11:29
Авария произошла 6 октября около 14:55 на переходе на улице Калинина — там нет светофора. Видео ДТП появилось в паблике «ЧП Красноярск».
Как сообщили в ГАИ, сегодня днем 30-летний водитель «Ниссана» сбил троих молодых людей — двух девушек 14 лет и юношу 12 лет.
Всех троих доставили в медучреждение. В ГАИ сказали «Проспекту Мира», что, по предварительным данным, подростки находятся не в тяжелом состоянии. Информации по диагнозам пока нет.
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