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Posted 6 октября, 03:56

Published 6 октября, 03:56

Modified 6 октября, 03:58

Updated 6 октября, 03:58

Смотрим график праздников на 2025 год. Много отдыхаем на Новый год и мало на 8 марта

Смотрим график праздников на 2025 год. Много отдыхаем на Новый год и мало на 8 марта

6 октября 2024, 03:56
Фото: Нейросеть
Правительство России подписало постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 28 декабря по 8 января. Но затем длинные выходные будут только в мае, а 23 февраля и 8 марта пройдут в череде двух выходных.

График:

  • с 29 декабря по 8 января
  • с 22 по 23 февраля
  • с 8 по 9 марта
  • с 1 по 4 мая
  • с 8 по 11 мая
  • с 12 по 15 июня
  • с 2 по 4 ноября
  • с 31 декабря по 8 января
#Общество#Праздники#Календарь#Отдых#График#Каникулы#Выходной
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