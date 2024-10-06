Умер «депутат Наливкин». Он родился в Красноярском крае и прославился смешными видео

Posted 6 октября, 15:40
Published 6 октября, 15:40
Modified 6 октября, 15:42
Updated 6 октября, 15:42
Неретин — уроженец Красноярского края. Ему было 48 лет.
Автор шоу о Наливкине Андрей Клочков рассказал РБК, что перед смертью Неретин долгое время не пил и лечился, но после информации о закрытии проекта «сорвался».
Режиссер сообщил, что за день до смерти актера нашли пьяным в «не очень хорошем состоянии». Неретина доставили в больницу, где он скончался спустя сутки.
Несколько лет назад знакомая Неретина рассказывала, что он рос без родителей в канском интернате. Занимался боксом и участвовал в самодеятельности, позже был осужден за угон. Впоследствии переехал в Приморский край, в Уссурийск, работал разнорабочим.
Однажды к нему обратились и попросили сыграть депутата Виталия Наливкина для YouTube-проекта Barakuda. У канала 833 тысячи подписчиков.
В этом проекте пародировали и высмеивали российских чиновников и силовиков. За один ролик, рассказывал Неретин, в какой-то момент он получал 1500 рублей. Этот проект сделал его локальной звездой, позже он прославился на всю Россию.
В ноябре 2021 года против авторов шоу возбудили уголовное дело о хулингастве с применением взрывных устройств. Поводом стал ролик, в котором Наливкин стреляет из ненастоящего гранатомета по бесхозной сумке, но попадает по предвыборному плакату «Единой России».
Недавно из-за роликов проекта завели второе уголовное дело — об изготовлении взрывных устройств. По словам режиссера, Неретин переживал из-за уголовных дел.
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