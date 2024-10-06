Умер «депутат Наливкин». Он родился в Красноярском крае и прославился смешными видео

Несколько лет назад знакомая Неретина рассказывала, что он рос без родителей в канском интернате. Занимался боксом и участвовал в самодеятельности, позже был осужден за угон. Впоследствии переехал в Приморский край, в Уссурийск, работал разнорабочим.