Больше 4 тысяч красноярцев призовут в армию. Их обещают не отправлять на СВО

Posted 7 октября, 05:42
Published 7 октября, 05:42
Modified 7 октября, 11:24
Updated 7 октября, 11:24
Призыв срочников начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Сейчас призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы составляет год.
Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко заявил, что призывники будут проходить службу по всей стране «от самых восточных до самых западных рубежей» за исключением «новых территорий». Солдат обещают не привлекать для участия в СВО.
Повестки будут выдавать бумажном виде, их будут отправлять в том числе заказными письмами в адрес призывников.
Согласно указу Владимира Путина, призвать на срочную службу планируют 133 тысячи человек. Это на три тысячи человек больше, чем призвали осенью прошлого года, когда максимальный возраст призыва составлял 27 лет.