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Posted 7 октября, 05:42

Published 7 октября, 05:42

Modified 7 октября, 11:24

Updated 7 октября, 11:24

Военком Красноярского края рассказал об осеннем призыве и новых правилах

Больше 4 тысяч красноярцев призовут в армию. Их обещают не отправлять на СВО

7 октября 2024, 05:42
Фото: 1MI

Военком Красноярского края рассказал об осеннем призыве и новых правилах

Больше четырех тысяч мужчин в Красноярском крае призывают на срочную службу в рамках осеннего призыва.

Призыв срочников начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Сейчас призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы составляет год.

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко заявил, что призывники будут проходить службу по всей стране «от самых восточных до самых западных рубежей» за исключением «новых территорий». Солдат обещают не привлекать для участия в СВО.

Повестки будут выдавать бумажном виде, их будут отправлять в том числе заказными письмами в адрес призывников.

Согласно указу Владимира Путина, призвать на срочную службу планируют 133 тысячи человек. Это на три тысячи человек больше, чем призвали осенью прошлого года, когда максимальный возраст призыва составлял 27 лет.

  • В середине сентября в Рязанской области, Сахалинской области и республике Марий Эл начали тестировать реестр электронных повесток.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Призыв#Повестки#Военкомат#Служба#Осенний призыв
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