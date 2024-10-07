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Posted 7 октября, 08:52

Published 7 октября, 08:52

Modified 7 октября, 08:54

Updated 7 октября, 08:54

Что известно об опасном вирусе Марбург и угрожает ли он России?

Что известно об опасном вирусе Марбург и угрожает ли он России?

7 октября 2024, 08:52
Фото: t.me/rnimu_mass_media
В Руанде подтвердили распространение вируса Марбург, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Рассказываем, чем он опасен, и ждать ли вспышку в России.

Что это за болезнь и как передается?

Лихорадка Марбург — это острое вирусное заболевание, характеризующееся массированными кровотечениями, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Заслуженный врач и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в мединституте Пирогова Владимир Никифоров описал вирус Марбурга так:

«Это тяжелая геморрагическая лихорадка, вызываемая соответствующим вирусом и имеющая определенное сходство с инфекцией, которая вызывается вирусом Эбола. Заболевшие испытывают геморрагический синдром, с желтухой и поражением внутренних органов, кровотечениями, вплоть до летальных исходов».

ВОЗ предупреждает, что заболевание начинается внезапно с резкого повышения температуры тела, сильной головной боли и тяжелого недомогания. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота.

На 5–7 день болезни у многих пациентов наблюдаются кровотечения, часто множественные — они являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом.

Фото: Hailshadow

Вирус переносят плодоядные летучие мыши — нильские крыланы. Люди могут заразиться при контакте с летучей мышью или через плохо помытые плоды, загрязненные экскрементами летучих мышей.

Между людьми вирус распространяется при прямом контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями: через поврежденную кожу или слизистые оболочки.

По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертельных случаев. Случаи заражения этой болезнью подтвердили в семи из 30 округов Руанды. Причем 70% зараженных — это работники двух больниц в столице Руанды, Кигали.

Что говорит ВОЗ о вирусе Марбург?

Во Всемирной организации здравоохранения сообщают, что Марбургская вирусная болезнь — это заболевание, склонное к эпидемиям. Сейчас, по заявлению ВОЗ, существует риск распространения вспышки на соседние страны.

«Дальнейший риск международного распространения также высок, так как в столице сообщалось о подтвержденных случаях заболевания с международным аэропортом и автомобильными сетями в нескольких городах Восточной Африки. Известно, что контакт путешествовал за границу, в Бельгию, и были приняты соответствующие меры реагирования», — сообщает ВОЗ.

В целом ВОЗ оценивает риск вспышки Марбургской болезни как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.

Что говорят Роспотребнадзор и российские врачи о вирусе Марбург?

По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Марбург не распространится на территории России. По ее словам, завоз заболевания может произойти, однако распространяться по стране болезнь не будет.

«Но распространение в Российской Федерации гарантированно не произойдет, вот это я вам могу обещать», — заявила Попова.

Однако в Роспотребнадзоре предупреждают о возможной угрозе заражения туристов и предлагают уточнять информацию об эпидемиологической обстановке в районе при планировании поездки.

Фото: Mauro Rodrigues, shutterstock.com

Заслуженный врач Владимир Никифоров заявил, что эпидемии или пандемии Марбурга «быть не может».

«Так как вирус Марбург воздушно-капельным путем не передается, соответственно, не может быть ни эпидемии, ни пандемии. Это эндемичное заболевание», — отметил Никифоров.

По словам врача, завозной случай на территорию России возможен.

«Болезнь имеет характер эндемического распространения, то есть она эндемична в основном для территории Африки. Теоретически завозной случай возможен, поэтому следует контролировать ситуацию».

О подобном говорит и инфекционист Андрей Поздняков. Он заявил, что вероятность вспышки вируса Марбург в России очень мала, но единичные случаи могут быть.

  • Ранее мы рассказывали, что в России нашли новый штамм ковида XEC — насколько он опасен и какие у него симптомы читайте тут.
  • До этого мы писали о распространении оспы обезьян по миру и России.
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