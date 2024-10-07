Что известно об опасном вирусе Марбург и угрожает ли он России?

По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертельных случаев. Случаи заражения этой болезнью подтвердили в семи из 30 округов Руанды. Причем 70% зараженных — это работники двух больниц в столице Руанды, Кигали.