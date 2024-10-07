Что известно об опасном вирусе Марбург и угрожает ли он России?

Posted 7 октября, 08:52
Published 7 октября, 08:52
Modified 7 октября, 08:54
Updated 7 октября, 08:54
Лихорадка Марбург — это острое вирусное заболевание, характеризующееся массированными кровотечениями, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
Заслуженный врач и заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в мединституте Пирогова Владимир Никифоров описал вирус Марбурга так:
«Это тяжелая геморрагическая лихорадка, вызываемая соответствующим вирусом и имеющая определенное сходство с инфекцией, которая вызывается вирусом Эбола. Заболевшие испытывают геморрагический синдром, с желтухой и поражением внутренних органов, кровотечениями, вплоть до летальных исходов».
ВОЗ предупреждает, что заболевание начинается внезапно с резкого повышения температуры тела, сильной головной боли и тяжелого недомогания. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота.
На 5–7 день болезни у многих пациентов наблюдаются кровотечения, часто множественные — они являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом.
Вирус переносят плодоядные летучие мыши — нильские крыланы. Люди могут заразиться при контакте с летучей мышью или через плохо помытые плоды, загрязненные экскрементами летучих мышей.
Между людьми вирус распространяется при прямом контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями: через поврежденную кожу или слизистые оболочки.
По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертельных случаев. Случаи заражения этой болезнью подтвердили в семи из 30 округов Руанды. Причем 70% зараженных — это работники двух больниц в столице Руанды, Кигали.
Во Всемирной организации здравоохранения сообщают, что Марбургская вирусная болезнь — это заболевание, склонное к эпидемиям. Сейчас, по заявлению ВОЗ, существует риск распространения вспышки на соседние страны.
«Дальнейший риск международного распространения также высок, так как в столице сообщалось о подтвержденных случаях заболевания с международным аэропортом и автомобильными сетями в нескольких городах Восточной Африки. Известно, что контакт путешествовал за границу, в Бельгию, и были приняты соответствующие меры реагирования», — сообщает ВОЗ.
В целом ВОЗ оценивает риск вспышки Марбургской болезни как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.
По заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Марбург не распространится на территории России. По ее словам, завоз заболевания может произойти, однако распространяться по стране болезнь не будет.
«Но распространение в Российской Федерации гарантированно не произойдет, вот это я вам могу обещать», — заявила Попова.
Однако в Роспотребнадзоре предупреждают о возможной угрозе заражения туристов и предлагают уточнять информацию об эпидемиологической обстановке в районе при планировании поездки.
Заслуженный врач Владимир Никифоров заявил, что эпидемии или пандемии Марбурга «быть не может».
«Так как вирус Марбург воздушно-капельным путем не передается, соответственно, не может быть ни эпидемии, ни пандемии. Это эндемичное заболевание», — отметил Никифоров.
По словам врача, завозной случай на территорию России возможен.
«Болезнь имеет характер эндемического распространения, то есть она эндемична в основном для территории Африки. Теоретически завозной случай возможен, поэтому следует контролировать ситуацию».
О подобном говорит и инфекционист Андрей Поздняков. Он заявил, что вероятность вспышки вируса Марбург в России очень мала, но единичные случаи могут быть.