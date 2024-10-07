Доход больше миллиарда: как подрядчик по светофорам и разметке забрал себе Красноярск

Posted 7 октября, 10:12
Published 7 октября, 10:12
Modified 7 октября, 10:18
Updated 7 октября, 10:18
В рейтинге ста самых богатых бизнесменов Красноярского края 45-летний Андрей Кукарцев занял 70-е место. В 2023 году все бизнесы Кукарцева заработали почти 1,2 миллиарда рублей — чистая прибыль составила 219 миллионов.
Андрей Кукарцев единолично владеет ГК «Бриз», а также входящей в нее компанией «Модульные системы управления» (МСУ) — она занимается разработкой ПО для светофоров. Кроме того, пополам с Оксаной Гич он владеет компаниями «Бриз — Центр» (занимается эксплуатацией дорог) и «Формула-К» (производит полимерные краски). В группу компаний входят также не принадлежащие Кукарцеву напрямую «Красдорзнак» (производит и устанавливает дорожные знаки) и «Айтехникс» (производит и устанавливает светофоры).
Таким образом, ГК «Бриз» в состоянии заниматься всем, что связано с эксплуатацией дорог, без привлечения сторонних компаний. Она производит материалы для разметки — она же ее наносит, делает дорожные знаки — и устанавливает их, производит светофоры — и пишет под них ПО.
Может показаться, что группа компаний Андрея Кукарцева — монополист по околодорожным работам. Отчасти это верно, если не для всего региона, то для Красноярска. Последние годы разметкой, знаком и светофорами в городе занимается именно «Бриз».
По данным сервиса «СПАРК» одна только компания «Бриз-Центр» за три года заключила 37 государственных контрактов с краевыми дорожными предприятиями и муниципалитетами, четверть из них — с красноярским УДИБ. Сумма контрактов превышает 2,8 миллиарда рублей.
И это несмотря на внимание прокуратуры к некоторым связанным с компанией лицам.
Заинтересовавшие прокуратуру движения среди аффилированных с ГК «БРИЗ» лиц начались в 2017 году. Тогда бывший директор «Красдорзнака» Евгений Жвакин попал на место руководителя управления дорог и благоустройства города (УДИБ). На этой должности Жвакин продержался два года, а в апреле 2019 занял кресло главы департамента городского хозяйства Красноярска. Руководил департаментом Жвакин недолго — уже в июле он уволился по собственному желанию, случилось это незадолго до скандала со сносом исторического забора на Троицком кладбище.
Одновременно с назначением Евгения Жвакина на должность главы департамента горхозяйства, сменился и начальник УДИБ: им стал Евгений Петрюк, по совпадению тоже до этого работавший в группе компаний Кукарцева — он занимал должность директора «Бриз-Центр», а с 2017 года работал заместителем Жвакина в УДИБ.
Но у Петрюка надолго закрепиться в УДИБ не вышло. В начале 2020 года Красноярск потрясли случаи нападения бродячих собак на людей: в феврале один за другим погибли несколько человек, на их телах нашли следы укусов. Против Евгения Петрюка возбудили уголовное дело и уволили из УДИБ — впоследствии суд его оправдал, но в мэрию Петрюк не вернулся, вместо этого снова занял кресло директора «Бриз-Центра». Позже оправдательный приговор отменили.
Зато после увольнения Петрюка на пост главы УДИБ вернулся Евгений Жвакин — под патронажем тогдашнего мэра города Сергея Еремина. Жвакин руководил УДИБ до 2022 года, но тоже споткнулся о проблему бездомных собак. Чиновника заподозрили в халатности — с 2020 по 2022 год от нападений собак в Красноярске пострадали более 200 человек. На фоне этого скандала Евгений Жвакин перешел на должность гендиректора МП «Специализированное автотранспортное предприятие», но уже в октябре 2022 года новый мэр города Владислав Логинов уволил экс-чиновника и назначил на его место другого человека.
Достаточно ли этих перестановок среди чиновников для того, чтобы заподозрить Кукарцева, Жвакина и Петрюка в коррупционной схеме ради помощи ГК «Бриз» в получении контрактов на обслуживание дорог? Прокуратура считает, что да.
В конце 2021 года координатор регионального отделения «Федерации автовладельцев России» Егор Фролов обратился в прокуратуру с просьбой проверить коррупционные факты при содержании улично-дорожной сети города. И уже в январе 2022 года прокуратура ответила — доводы Фролова нашли подтверждение.
В своем ответе прокуратура отметила, что в муниципальные контракты были включены условия, ограничивающие конкуренцию. Иными словами, контракты УДИБ на содержание дорог писались специально под ГК «Бриз». Всю собранную информацию прокуроры направили в УФАС.
Однако на этом дело заглохло. Неизвестно, чем закончились проверки УФАС, однако в 2024 году контрактом на дорожную разметку в Красноярске по-прежнему занимается «Бриз-Центр». «Проспект Мира» отправил запрос в УФАС с просьбой пояснить, чем закончилось расследование.