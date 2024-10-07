Доход больше миллиарда: как подрядчик по светофорам и разметке забрал себе Красноярск

Зато после увольнения Петрюка на пост главы УДИБ вернулся Евгений Жвакин — под патронажем тогдашнего мэра города Сергея Еремина. Жвакин руководил УДИБ до 2022 года, но тоже споткнулся о проблему бездомных собак. Чиновника заподозрили в халатности — с 2020 по 2022 год от нападений собак в Красноярске пострадали более 200 человек. На фоне этого скандала Евгений Жвакин перешел на должность гендиректора МП «Специализированное автотранспортное предприятие», но уже в октябре 2022 года новый мэр города Владислав Логинов уволил экс-чиновника и назначил на его место другого человека.