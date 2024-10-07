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Posted 7 октября, 07:42

Published 7 октября, 07:42

Modified 7 октября, 07:44

Updated 7 октября, 07:44

Фильм «Полюса» о золотодобыче победил на фестивале «Земля открытий»

Фильм «Полюса» о золотодобыче победил на фестивале «Земля открытий»

7 октября 2024, 07:42
Фото: «Полюс»
Документальный мини-сериал «Золото открытий», снятый компанией «Полюс» совместно с командой путешественников «Градусы открытий», 26 сентября получил гран-при фестиваля геобрендов «Земля открытий».

«Золото открытий» — сериал о золотодобыче. Съемки продолжались два года. Первая экспедиция состоялась в 2022 году, тогда команда преодолела более четырех с половиной тысяч километров по Якутии и Магаданской области. В 2023-м состоялась новая экспедиция, преодолевшая более четырех тысяч километров, чтобы развеять мифы о современной золотодобыче и показать туристический потенциал Красноярского края и Иркутской области.

Фото: «Полюс»

Руководил съемками глава клуба «Градусы открытий» Сергей Пищулов.

«Мы — путешественники с большим стажем, и скажу честно, в лице команды „Полюса“ нашли единомышленников, с которыми реализовать такой масштабный, затратный по времени и ресурсам проект оказалось намного легче, чем мы себе это представляли. Крупные производственные компании достаточно активно работают с видеоформатом, но часто это фильмы для узкого круга зрителей. Мы же ставили перед собой задачу сделать мини-сериал, который можно смотреть с любой серии, интересный максимально широкой аудитории — от профессионалов отрасли до школьников, и эта награда подтверждает, что у нас получилось», — рассказывает Сергей.

Конкурс видеороликов в рамках Фестиваля геобрендов «Земля открытий» — часть мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Всего в конкурсе приняли участие более 300 фильмов. В шорт-лист вошли 146 произведений из 45 регионов России.

Фото: «Полюс»

Директор Фестиваля геобрендов «Земля открытий» Надежда Явлюк, рассказывает, что все работы, заявленные на конкурс, можно увидеть на специальной видеоплатформе «ПОСМОТРИ, КАКАЯ СТРАНА!».

«19 номинаций конкурса наполнены хорошими фильмами и позволяют составить яркое впечатление о территории, с которой „пришли“. Это и заповедные территории, и необычайно красивая национальная кухня, большие праздники, исторические реконструкции, спортивные состязания, благотворительные и экологические акции, неожиданные музейные коллекции, аутентичные отели, уникальные производства и промыслы. Отважные путешественники рассказали о своих маршрутах, которых нет еще ни в одном справочнике», — сообщила Надежда Явлюк.

Как говорит руководитель направления по связям с общественностью «Полюса» Юлия Деева, фильм снят в популярном сегодня формате evergreen content, то есть контент, который никогда не устаревает. Два сезона получились разными не только из-за локаций и регионов, но и по настроению и эмоциям героев. Если в первом акцент сделан на впечатления путешественников, то во втором центральное место в повествовании заняли истории людей, которые работают и живут на территориях «Полюса».

«Главной задачей проекта было рассказать широкой аудитории о сегодняшней золотодобыче и регионах, где добывают золото, развеять мифы, связанные с этой отраслью. Участники экспедиции — команда путешественников по России, среди которых профессиональные географы, трэвел-журналисты, блогеры и популяризаторы этого вида познавательного досуга», — рассказывает Деева.
Фото: «Полюс»

Эксперты отмечают, что такие фестивали — важная часть продвижения территорий на федеральном уровне. Фильмы рассказывают россиянам об их соседях, раскрывают культурный код регионов и побуждают желание лично посмотреть на показанные на экране красоты.

«Особенно хочется отметить, что фестиваль развивает геобрендинг в России, говорит о нем, исследует и делится лучшими практиками. К вопросу продвижения территорий начинают подходить системно и стратегически, не забывая о комплексной оценке репутации регионов, а не просто рассуждая об их туристической привлекательности», — рассказывает генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова.
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