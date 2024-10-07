Фильм «Полюса» о золотодобыче победил на фестивале «Земля открытий»

Posted 7 октября, 07:42
Published 7 октября, 07:42
Modified 7 октября, 07:44
Updated 7 октября, 07:44
«Золото открытий» — сериал о золотодобыче. Съемки продолжались два года. Первая экспедиция состоялась в 2022 году, тогда команда преодолела более четырех с половиной тысяч километров по Якутии и Магаданской области. В 2023-м состоялась новая экспедиция, преодолевшая более четырех тысяч километров, чтобы развеять мифы о современной золотодобыче и показать туристический потенциал Красноярского края и Иркутской области.
Руководил съемками глава клуба «Градусы открытий» Сергей Пищулов.
«Мы — путешественники с большим стажем, и скажу честно, в лице команды „Полюса“ нашли единомышленников, с которыми реализовать такой масштабный, затратный по времени и ресурсам проект оказалось намного легче, чем мы себе это представляли. Крупные производственные компании достаточно активно работают с видеоформатом, но часто это фильмы для узкого круга зрителей. Мы же ставили перед собой задачу сделать мини-сериал, который можно смотреть с любой серии, интересный максимально широкой аудитории — от профессионалов отрасли до школьников, и эта награда подтверждает, что у нас получилось», — рассказывает Сергей.
Конкурс видеороликов в рамках Фестиваля геобрендов «Земля открытий» — часть мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Всего в конкурсе приняли участие более 300 фильмов. В шорт-лист вошли 146 произведений из 45 регионов России.
Директор Фестиваля геобрендов «Земля открытий» Надежда Явлюк, рассказывает, что все работы, заявленные на конкурс, можно увидеть на специальной видеоплатформе «ПОСМОТРИ, КАКАЯ СТРАНА!».
«19 номинаций конкурса наполнены хорошими фильмами и позволяют составить яркое впечатление о территории, с которой „пришли“. Это и заповедные территории, и необычайно красивая национальная кухня, большие праздники, исторические реконструкции, спортивные состязания, благотворительные и экологические акции, неожиданные музейные коллекции, аутентичные отели, уникальные производства и промыслы. Отважные путешественники рассказали о своих маршрутах, которых нет еще ни в одном справочнике», — сообщила Надежда Явлюк.
Как говорит руководитель направления по связям с общественностью «Полюса» Юлия Деева, фильм снят в популярном сегодня формате evergreen content, то есть контент, который никогда не устаревает. Два сезона получились разными не только из-за локаций и регионов, но и по настроению и эмоциям героев. Если в первом акцент сделан на впечатления путешественников, то во втором центральное место в повествовании заняли истории людей, которые работают и живут на территориях «Полюса».
«Главной задачей проекта было рассказать широкой аудитории о сегодняшней золотодобыче и регионах, где добывают золото, развеять мифы, связанные с этой отраслью. Участники экспедиции — команда путешественников по России, среди которых профессиональные географы, трэвел-журналисты, блогеры и популяризаторы этого вида познавательного досуга», — рассказывает Деева.
Эксперты отмечают, что такие фестивали — важная часть продвижения территорий на федеральном уровне. Фильмы рассказывают россиянам об их соседях, раскрывают культурный код регионов и побуждают желание лично посмотреть на показанные на экране красоты.
«Особенно хочется отметить, что фестиваль развивает геобрендинг в России, говорит о нем, исследует и делится лучшими практиками. К вопросу продвижения территорий начинают подходить системно и стратегически, не забывая о комплексной оценке репутации регионов, а не просто рассуждая об их туристической привлекательности», — рассказывает генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова.