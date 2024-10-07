Фильм «Полюса» о золотодобыче победил на фестивале «Земля открытий»

Как говорит руководитель направления по связям с общественностью «Полюса» Юлия Деева, фильм снят в популярном сегодня формате evergreen content, то есть контент, который никогда не устаревает. Два сезона получились разными не только из-за локаций и регионов, но и по настроению и эмоциям героев. Если в первом акцент сделан на впечатления путешественников, то во втором центральное место в повествовании заняли истории людей, которые работают и живут на территориях «Полюса».