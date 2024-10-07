Искусственный интеллект поможет выбрать мастеров на «Авито»

Posted 7 октября, 08:59
Published 7 октября, 08:59
Modified 7 октября, 09:01
Updated 7 октября, 09:01
В справку входит резюме всех отзывов с ключевыми преимуществами и недостатками исполнителя. Это поможет потенциальным заказчикам сформировать общее представление об исполнителе услуги: подсветить его ключевые качества и дать добросовестным пользователям больше внимания заказчиков.
Информация об исполнителе будет показана в блоке «Нейросеть собрала главное». ИИ собирает общее мнение пользователей на основе отзывов и формирует свой отзыв из двух блоков с преимуществами и недостатками мастера. В анализе учитывается скорость, аккуратность, отзывчивость и качество работы исполнителя. Каждый критерий можно будет проверить, посмотрев отзывы реальных заказчиков.
«Наши исследования показывают, что в 95% случаев пользователи читают отзывы о продавце или исполнителе перед совершением покупок или заказом услуг в интернете. Они помогают ориентироваться в разнообразии выбора и принимать более качественные и взвешенные решения. Новый сервис позволит сэкономить время на изучение профиля за счет использования машинного обучения. Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель», — отметила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.
Основой для алгоритма стала языковая модель, обученная разработчиками платформы. Чтобы обучить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, была задействована команда AI-редакторов, которые сделали разметку на основании более 20 тысяч примеров. Дообучение алгоритма и непосредственная работа осуществляется на собственных вычислительных мощностях «Авито». Нейросети уже используются на платформе, в том числе, для помощи пользователям в создании описаний товаров в категории «Обувь, одежда, аксессуары».
В тестовом режиме новая функция заработала в нескольких категориях «Авито Услуг». На первом этапе тестирования около половины пользователей увидят подсказки от искусственного интеллекта. В будущем планируется масштабировать функцию и на другие вертикали платформы.