Как правильно питаться в осенне-зимний период

Posted 7 октября, 07:23
Published 7 октября, 07:23
Modified 7 октября, 07:26
Updated 7 октября, 07:26
Общественная служба новостей узнала, как следует питаться в осенне-зимний период, чтобы не заболеть.
Диетологи разделяют продукты на те, которые греют, и те, которые охлаждают. Какие продукты важно есть зимой, чтобы согреться, расскажем далее.
В квашеной капусте содержится много витамина С, который важно есть в осенне-зимний период, поскольку он повышает иммунитет и поддерживает здоровье в целом. Поэтому не исключайте ее из своего рациона в холодное время года.
В морской капусте содержится много витаминов группы В, которые регулируют работу надпочечников и гормона адреналина. Если у вас хроническая усталость и отсутствует настроение, то морская капуста вам просто необходима. Помимо этого, морские водоросли богаты йодом.
Важно: Специалисты рекомендуют отказаться от консервированной морской капусты, так как витаминов в ней гораздо меньше, чем в свежей.
Картофель содержит калий, который улучшает наше кровообращение, а следовательно, помогает нам не замерзнуть даже в сильный мороз. Однако имейте в виду, что этот продукт калорийный, поэтому жарить его точно не стоит. Лучше сварите или запеките овощ в мундире. Во-первых, это очень вкусно, а во-вторых, практически безвредно.
Все знают, что мед отлично борется с простудой и кашлем. Поэтому он идеален для поддержания ослабленного иммунитета, особенно в сочетании с имбирем.
Перед походом на улицу в мороз съешьте ложечку меда с черным перцем, эта смесь поддержит тепло в вашем организме и защитит от микробов.
Редька, как и хурма, укрепляет стенки сосудов. В ней много витамина С. Кроме того, она уменьшает риск кишечных заболеваний. Редька способствует нормальному функционированию кровеносной системы, поэтому она идеальна для холодов.
Гранат в избытке содержит витамины группы В, которые позволяют ему работать на наш организм в качестве антистрессового средства. Поэтому, если хотите успокоиться, прежде чем употреблять медицинские лекарства, съешьте гранат.
В одном зернышке граната содержатся вещества, снижающие уровень холестерина в крови и укрепляющие иммунитет. Гранат содержит большое количество компонентов, которые утепляют наш организм.
Хурма — это очень полезный фрукт. Он налаживает работу сосудов. Тем, у кого проблема с перепадами давления, мигрени, острые и болезненные реакции на погоду — с такими симптомами крайне полезно есть хурму. Она снижает хрупкость и проницаемость сосудистых стенок и облегчает самочувствие во время приступов.
Помимо прочего, хурма богата витаминами С и Р. Так как она богата еще и кальцием, который обеспечивает нормальную работу сердца и стабильную циркуляцию крови в организме, то, как следствие, она способствует сохранению тепла в организме.