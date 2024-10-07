Как правильно питаться в осенне-зимний период

Картофель содержит калий, который улучшает наше кровообращение, а следовательно, помогает нам не замерзнуть даже в сильный мороз. Однако имейте в виду, что этот продукт калорийный, поэтому жарить его точно не стоит. Лучше сварите или запеките овощ в мундире. Во-первых, это очень вкусно, а во-вторых, практически безвредно.