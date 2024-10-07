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Posted 7 октября, 07:23

Published 7 октября, 07:23

Modified 7 октября, 07:26

Updated 7 октября, 07:26

Как правильно питаться в осенне-зимний период

Как правильно питаться в осенне-зимний период

7 октября 2024, 07:23
Фото: 1MI.
Осенне-зимний период в России отличается суровыми условиями. Сильный мороз, влажность, ветер, мало солнечного света — все это может стать причиной заболеваний, поэтому осенью и зимой важно не только тепло одеваться, но и правильно питаться.

Общественная служба новостей узнала, как следует питаться в осенне-зимний период, чтобы не заболеть.

Основные правила питания в осенне-зимний период

  • Осенью и зимой рекомендуется повысить калорийность пищи. Однако не за счет жирной, сладкой и вредной еды, а за счет полезных продуктов, к примеру, сытных и наваристых бульонов, круп или рыбы.
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  • Не изматывайте организм разными диетами и не создавайте дефицит калорий. В осенне-зимний период важно получать необходимую энергию, которую организм берет из еды.
  • Помните о витаминах, ешьте больше фруктов, зелени и овощей.
  • Имейте в виду, что при дефиците белка в питании иммунитет ухудшается.
  • Ешьте больше ягод и сухофруктов. К примеру, в чай можно добавлять облепиху или смородину. А из инжира или чернослива приготовьте компот.

    Какие продукты важно есть осенью и зимой

Диетологи разделяют продукты на те, которые греют, и те, которые охлаждают. Какие продукты важно есть зимой, чтобы согреться, расскажем далее.

1. Квашеная и морская капуста

В квашеной капусте содержится много витамина С, который важно есть в осенне-зимний период, поскольку он повышает иммунитет и поддерживает здоровье в целом. Поэтому не исключайте ее из своего рациона в холодное время года.

В морской капусте содержится много витаминов группы В, которые регулируют работу надпочечников и гормона адреналина. Если у вас хроническая усталость и отсутствует настроение, то морская капуста вам просто необходима. Помимо этого, морские водоросли богаты йодом.

Важно: Специалисты рекомендуют отказаться от консервированной морской капусты, так как витаминов в ней гораздо меньше, чем в свежей.

2. Картофель с кожурой

Картофель содержит калий, который улучшает наше кровообращение, а следовательно, помогает нам не замерзнуть даже в сильный мороз. Однако имейте в виду, что этот продукт калорийный, поэтому жарить его точно не стоит. Лучше сварите или запеките овощ в мундире. Во-первых, это очень вкусно, а во-вторых, практически безвредно.

3. Мед

Все знают, что мед отлично борется с простудой и кашлем. Поэтому он идеален для поддержания ослабленного иммунитета, особенно в сочетании с имбирем.

Перед походом на улицу в мороз съешьте ложечку меда с черным перцем, эта смесь поддержит тепло в вашем организме и защитит от микробов.

4. Редька

Редька, как и хурма, укрепляет стенки сосудов. В ней много витамина С. Кроме того, она уменьшает риск кишечных заболеваний. Редька способствует нормальному функционированию кровеносной системы, поэтому она идеальна для холодов.

5. Гранат

Гранат в избытке содержит витамины группы В, которые позволяют ему работать на наш организм в качестве антистрессового средства. Поэтому, если хотите успокоиться, прежде чем употреблять медицинские лекарства, съешьте гранат.

В одном зернышке граната содержатся вещества, снижающие уровень холестерина в крови и укрепляющие иммунитет. Гранат содержит большое количество компонентов, которые утепляют наш организм.

6. Хурма

Хурма — это очень полезный фрукт. Он налаживает работу сосудов. Тем, у кого проблема с перепадами давления, мигрени, острые и болезненные реакции на погоду — с такими симптомами крайне полезно есть хурму. Она снижает хрупкость и проницаемость сосудистых стенок и облегчает самочувствие во время приступов.

Помимо прочего, хурма богата витаминами С и Р. Так как она богата еще и кальцием, который обеспечивает нормальную работу сердца и стабильную циркуляцию крови в организме, то, как следствие, она способствует сохранению тепла в организме.

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