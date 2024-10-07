Картошка не прорастет и не сгниет даже дома: что положить в мешки и ящики

Нежелательно хранить картофель в светлом месте — свет, даже искусственный, приводит к позеленению и образованию в клубнях токсичного вещества соланина. Еще не следует хранить картофель рядом с луком, так как он выделяет летучие соединения, которые плохо воздействуют на картошку.