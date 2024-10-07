Картошка не прорастет и не сгниет даже дома: что положить в мешки и ящики

Posted 7 октября, 06:33
Published 7 октября, 06:33
Modified 7 октября, 11:21
Updated 7 октября, 11:21
Оптимальная температура для хранения картофеля — от 5 до 7 градусов. Поэтому не стоит оставлять картошку в холодильнике: в таких условиях крахмал быстрее преобразуется в сахар — из-за этого картофель становится сладким и может быстрее гнить.
Какое-то время можно держать картошку на балконе, но на зиму оставлять её там не стоит — она просто замерзнет.
Нежелательно хранить картофель в светлом месте — свет, даже искусственный, приводит к позеленению и образованию в клубнях токсичного вещества соланина. Еще не следует хранить картофель рядом с луком, так как он выделяет летучие соединения, которые плохо воздействуют на картошку.
Приемлемые условия для картофеля можно попробовать создать прямо в квартире. Например, можно сложить картошку в домашнюю кладовку или шкаф.
Клубни нужно хранить в сетках или ящиках с дырками, чтобы была вентиляция. Если её не будет, картофель начнет гнить.
Рядом с картошкой советуют хранить свеклу — она способствует лучшему увлажнению корнеплодов, сама при этом подсыхает, но не портится.
Чтобы сохранить картофель свежим, в мешок или ящик с картошкой можно положить каштаны и желуди. Вещества, выделяемые ими, замедлят процесс прорастания.
Еще одним природным антисептиком, который не дает картофелю прорастать, является лавровый лист. Листки можно рассыпать в ящики или мешки — картофель будет храниться лучше.