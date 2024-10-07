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Posted 7 октября, 01:57

Published 7 октября, 01:57

Modified 7 октября, 05:13

Updated 7 октября, 05:13

Красноярск показали в новом выпуске шоу «Поедем, поедим»

Красноярск показали в новом выпуске шоу «Поедем, поедим»

7 октября 2024, 01:57
Фото: vk.com/poedempoedim_ntv
В эфир вышел новый выпуск кулинарного шоу «Поедем, поедим» (6+). На этот раз выпуск посвятили Красноярску.

В рамках концепции шоу ведущий Федерико Арнальди посещает самые знаковые места города, а также знакомится с местной кухней.

В Красноярск итальянец приезжал этим летом. Арнальди поднялся на Торгашинский хребет, прокатился на родельбанке в «Бобровом логу», посетил исторический квартал на Горького, смотровую площадку на Николаевской сопке и Красноярскую ГЭС. Еще Арнальди сходил на Центральный рынок и оценил на вкус местную рыбу и покормил сусликов в Татышев-парке.

Также ведущий шоу посетил ресторан Sadko и приготовил несколько блюд вместе с шеф-поваром Tunguska Николаем Бобровым.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск
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