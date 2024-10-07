Красноярск показали в новом выпуске шоу «Поедем, поедим»

Posted 7 октября, 01:57
Published 7 октября, 01:57
Modified 7 октября, 05:13
Updated 7 октября, 05:13
В рамках концепции шоу ведущий Федерико Арнальди посещает самые знаковые места города, а также знакомится с местной кухней.
В Красноярск итальянец приезжал этим летом. Арнальди поднялся на Торгашинский хребет, прокатился на родельбанке в «Бобровом логу», посетил исторический квартал на Горького, смотровую площадку на Николаевской сопке и Красноярскую ГЭС. Еще Арнальди сходил на Центральный рынок и оценил на вкус местную рыбу и покормил сусликов в Татышев-парке.
Также ведущий шоу посетил ресторан Sadko и приготовил несколько блюд вместе с шеф-поваром Tunguska Николаем Бобровым.