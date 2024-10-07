Красноярск показали в новом выпуске шоу «Поедем, поедим»

В Красноярск итальянец приезжал этим летом. Арнальди поднялся на Торгашинский хребет, прокатился на родельбанке в «Бобровом логу», посетил исторический квартал на Горького, смотровую площадку на Николаевской сопке и Красноярскую ГЭС. Еще Арнальди сходил на Центральный рынок и оценил на вкус местную рыбу и покормил сусликов в Татышев-парке.