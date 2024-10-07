«Красноярск сможет гордиться»: министр экологии проверил стройплощадку новых корпусов

Posted 7 октября, 10:45
Published 7 октября, 10:45
Modified 7 октября, 11:38
Updated 7 октября, 11:38
«Проект находится в активной фазе реализации. Мы приступили именно к основным объемам: свайные работы, бетонные работы. Задача этого года — каркас корпусов электролиза, подготовиться под монтаж оборудования», — замгенерального директора по модернизации алюминиевых заводов ООО «ОК РУСАЛ Промтехразвитие» Андрей Завадяк.
Ожидается, что реализация этого проекта значительно улучшит экологическую ситуацию. По расчетам, выбросы фторидов в новых корпусах снизятся на две трети, а бензапирен будет полностью исключен. В целом по заводу снижение выбросов фтора составит 39% и бензапирена 45%, по сравнению с текущими показателями.
«В Хакасии фтороводород не фиксируется газоанализатором, это технология обожженного анода. Поэтому чем быстрее Красноярский алюминиевый завод перейдет на технологию обожженного анода, тем естественно станет лучше. Сейчас мы своими глазами видим, что строительство действительно идет», — сказал председатель комиссии по охране окружающей среды горсовета Артем Речицкий.
В новых корпусах КрАЗа будут установлены современные электролизеры РА-550 разработки РУСАЛа с использованием обожженных анодов, что и обеспечит повышение эффективности производства и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
«11 месяцев назад я приезжал на эту площадку, здесь было чистое поле. Сегодня мы видим, что строительство ведется активными темпами, и в те сроки, которые компания заявляет, мы начнем реализовывать новую технологию производства алюминия. Впервые Красноярск сможет гордиться тем, что на территории города находится такой завод, потому что технологии позволят действительно сократить выбросы практически до нулевой отметки. Я думаю, что процесс строительства мы будем контролировать. Все крайне заинтересованы в том, чтобы этот объект сдался как можно быстрее», — поделился министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.