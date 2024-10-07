«Красноярск сможет гордиться»: министр экологии проверил стройплощадку новых корпусов

«11 месяцев назад я приезжал на эту площадку, здесь было чистое поле. Сегодня мы видим, что строительство ведется активными темпами, и в те сроки, которые компания заявляет, мы начнем реализовывать новую технологию производства алюминия. Впервые Красноярск сможет гордиться тем, что на территории города находится такой завод, потому что технологии позволят действительно сократить выбросы практически до нулевой отметки. Я думаю, что процесс строительства мы будем контролировать. Все крайне заинтересованы в том, чтобы этот объект сдался как можно быстрее», — поделился министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.