Красноярские энергетики организовали отдых в оздоровительных центрах для 200 детей

Помимо организации детского отдыха Компания выполняет перед работниками и другие социальные обязательства сверх предусмотренных Трудовым кодексом. Это материальная помощь в трудных жизненных ситуациях, дополнительные выплаты в связи с заключением брака, рождением детей, детские подарки к новому году и др. Огромная работа ведется по поддержанию здоровья сотрудников. Это прежде всего программа добровольного медицинского страхования, благодаря которой можно получить необходимую помощь у широкого круга врачей. Она действует во всех регионах присутствия компании, и спектр услуг, которыми могут воспользоваться сотрудники СГК с каждым годом увеличивается.