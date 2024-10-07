Красноярские энергетики организовали отдых в оздоровительных центрах для 200 детей

Posted 7 октября, 09:40
Published 7 октября, 09:40
Modified 7 октября, 09:40
Updated 7 октября, 09:40
Программа летних смен была насыщенной. Каждый день ребята участвовали в спортивных играх, квестах, развивали свои творческие навыки, а вечера проводили на дискотеках или за беседами в кругу друзей. Кроме развлекательных мероприятий, большое внимание уделялось и оздоровительным процедурам — утренняя зарядка и увлекательные прогулки были неотъемлемой частью отдыха.
При организации детского оздоровительного отдыха основную часть расходов, а это 90% от стоимости путевки в летний лагерь, берет на себя компания. Родители отплачивают только 10%. Татьяна Пономарева, директор по персоналу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», подчеркивает:
«Социальная поддержка сотрудников — приоритет для СГК. Это обязательство закреплено в коллективном договоре и четко соблюдается. Организация детского оздоровительного отдыха — одно из направлений этой работы. Отправить своего ребенка в детский лагерь может каждый сотрудник Компании».
За последние три года СГК организовала и направила в детские оздоровительные лагеря более тысячи ребят.
Помимо организации детского отдыха Компания выполняет перед работниками и другие социальные обязательства сверх предусмотренных Трудовым кодексом. Это материальная помощь в трудных жизненных ситуациях, дополнительные выплаты в связи с заключением брака, рождением детей, детские подарки к новому году и др. Огромная работа ведется по поддержанию здоровья сотрудников. Это прежде всего программа добровольного медицинского страхования, благодаря которой можно получить необходимую помощь у широкого круга врачей. Она действует во всех регионах присутствия компании, и спектр услуг, которыми могут воспользоваться сотрудники СГК с каждым годом увеличивается.