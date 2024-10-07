На севере Красноярского края обновят ГЭС

Руководитель проектного офиса по реализации инвестиционных программ Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) Андрей Закревский подчеркнул, что объект имеет не только производственное значение, но и социальное: склад будет использоваться для обеспечения топливом жителей Светлогорска и хранения авиационного топлива для нужд местного аэропорта.