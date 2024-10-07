На севере Красноярского края обновят ГЭС

Posted 7 октября, 08:22
Published 7 октября, 08:22
Modified 7 октября, 08:24
Updated 7 октября, 08:24
Гидроэлектростанцию построили 30-лет назад — в 1994 году. Сейчас на гидроэлектростанции реконструируют земляные плотины и склад горюче-смазочных материалов. Новый резервуарный парк будет иметь объем 1050 кубических метров.
Руководитель проектного офиса по реализации инвестиционных программ Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) Андрей Закревский подчеркнул, что объект имеет не только производственное значение, но и социальное: склад будет использоваться для обеспечения топливом жителей Светлогорска и хранения авиационного топлива для нужд местного аэропорта.
В поселке Светлогорск уже работают 30 единиц техники и 25 строителей. До конца года к ним присоединится 118 рабочих, инженерно-технических специалистов, появится дополнительная техника, мобильный бетонный завод, строительная лаборатория.
Отметим, мощность Курейской ГЭС — 600 мегаватт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 2,62 миллиарда киловатт-час.