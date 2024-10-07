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Posted 7 октября, 08:22

Published 7 октября, 08:22

Modified 7 октября, 08:24

Updated 7 октября, 08:24

На севере Красноярского края обновят ГЭС

На севере Красноярского края обновят ГЭС

7 октября 2024, 08:22
Фото: Северный город
«Норникель» обновляет генерирующие мощности Курейской ГЭС, которая находится в 270 километрах южнее Норильска.

Гидроэлектростанцию построили 30-лет назад — в 1994 году. Сейчас на гидроэлектростанции реконструируют земляные плотины и склад горюче-смазочных материалов. Новый резервуарный парк будет иметь объем 1050 кубических метров.

Руководитель проектного офиса по реализации инвестиционных программ Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) Андрей Закревский подчеркнул, что объект имеет не только производственное значение, но и социальное: склад будет использоваться для обеспечения топливом жителей Светлогорска и хранения авиационного топлива для нужд местного аэропорта.

Фото: Северный город

В поселке Светлогорск уже работают 30 единиц техники и 25 строителей. До конца года к ним присоединится 118 рабочих, инженерно-технических специалистов, появится дополнительная техника, мобильный бетонный завод, строительная лаборатория.

Отметим, мощность Курейской ГЭС — 600 мегаватт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 2,62 миллиарда киловатт-час.

#Владислав Савончик
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