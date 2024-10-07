prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 12:30

Published 7 октября, 12:30

Modified 7 октября, 12:32

Updated 7 октября, 12:32

Почему россияне больше не хотят терпеть дискомфорт на работе

Почему россияне больше не хотят терпеть дискомфорт на работе

7 октября 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
За последние 12 месяцев работники российских компаний стали менее терпимы к дискомфорту на работе. Рассказываем о причинах этого.

Сейчас решение увольняться с работы, где есть постоянный стресс, примут сразу 62% опрошенных, сообщает рекрутинговый сервис hh.ru. Еще треть — 30% — начнут раздумывать об этом решении. Только 8% респондентов указали, что продолжат работать при любых неприятностях.

В 2021 году доля тех, кто готов уволиться из-за постоянного стресса, была меньше: 50% среди опрошенных

Существенное влияние на уровень стрессоустойчивости человека на работе оказывает возраст сотрудника. Среди работников 18-24 лет 77% готовы покинуть компанию, где испытывают постоянный стресс.

Как пояснила «Новым Известиям» кандидат психологических наук и доцент кафедры педагогики и психологии профобразования МГУТУ Екатерина Дубровинская, реакция работников на психологический дискомфорт зависят от нескольких факторов.

«Первый — накопление хронического стресса: ковид, сложная социально-политическая обстановка приводят к тому, что людям приходится тратить душевные силы на адаптацию к новым реалиям, поэтому сил на еще одну адаптацию к кризису и сложным условиям на работе не остается.
Второй — изменение менталитета. Современный россиянин уже принял тот факт, что психологическое благополучие ему так же важно, как и физиологическое. Это влечет за собой более внимательное отношение к себе и тому уровню стресса, который испытывает человек», — рассказала психолог.

Третий фактор — возраст. Может казаться, говорит психолог, что молодые люди должны легче адаптироваться к изменениям, но особенность в том, что они родились, когда качество жизни в мире начало стремительно расти.

Читайте также:
Красноярцы стали чаще искать новую работу. Какую?Кому в Красноярске легче всего найти работу? А кому труднее? Ответ аналитиковРынок труда в Красноярском крае назвали «самым горячим» в Сибири
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Работа#Россия#Увольнение#Работники#Стресс
Подпишитесь