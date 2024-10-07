В Красноярске обещают заморозки до -7 и снег на этой неделе. Говорим с синоптиком

Posted 7 октября, 08:37
Published 7 октября, 08:37
Modified 7 октября, 11:08
Updated 7 октября, 11:08
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на 40-45% территории страны установилась зимняя погода. По его словам, уже во второй половине этой недели в Красноярском крае будет лежать снег.
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в Красноярский край действительно идет похолодание.
Ульянов подчеркнул, что понедельник, 7 октября, является самым теплым днем на этой неделе. При этом в среду, 9 октября, будет тоже достаточно тепло: от +8 до +13 градусов, и небольшой дождь.
«Начиная с 10 октября, ожидается пасмурная погода с дождем, переходящим в мокрый снег. В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, прогнозируется небольшой снег даже в Красноярске».
По словам Дмитрия Ульянова, в течение этой недели в Красноярске ночная температура воздуха составит от -3 до -7 градусов, днем будет от 0 до -2 градусов. На дорогах возможна гололедица.
«8, 9 и ночью 10 октября в Красноярске прогнозируется ветреная погода. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при этом возможны порывы до 15-20 м/с. В субботу и воскресенье ветер будет слабый, однако ожидается морозная погода».