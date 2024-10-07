Стало известно, как украсят Красноярск к Новому году

Posted 7 октября, 12:55
Published 7 октября, 12:55
Modified 7 октября, 12:57
Updated 7 октября, 12:57
Новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского;
«В следующем году исполняется 185 лет со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского — новогодняя атмосфера в Красноярске будет пронизана его творчеством. Оформление уличных пространств, ледовые городки и новогодние представления объединит „Зимняя симфония“», — рассказали в мэрии.
В музыкальной тематике оформят ледовые горки — на площадках создадут украшения в виде героев произведений «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и других.
На площади Мира создадут ледяную картинную галерею из иллюстраций к произведениям Чайковского. По мотивам творчества композитора будут выполнены фигуры фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири».
Центральным ледяным объектом станет скрипичный ключ и фигуры в виде нот.