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Posted 7 октября, 12:55

Published 7 октября, 12:55

Modified 7 октября, 12:57

Updated 7 октября, 12:57

Стало известно, как украсят Красноярск к Новому году

Стало известно, как украсят Красноярск к Новому году

7 октября 2024, 12:55
Фото: t.me/krasgorpark
В мэрии Красноярска рассказали о концепции празднования Нового года в Красноярске.

Новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского;

«В следующем году исполняется 185 лет со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского — новогодняя атмосфера в Красноярске будет пронизана его творчеством. Оформление уличных пространств, ледовые городки и новогодние представления объединит „Зимняя симфония“», — рассказали в мэрии.

В музыкальной тематике оформят ледовые горки — на площадках создадут украшения в виде героев произведений «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и других.

На площади Мира создадут ледяную картинную галерею из иллюстраций к произведениям Чайковского. По мотивам творчества композитора будут выполнены фигуры фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири».

Центральным ледяным объектом станет скрипичный ключ и фигуры в виде нот.

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